Ha a Hyggén már túl vagy, a Lagomot unod, és már a kecskejóga se izgat fel, ölelgess teheneket!

Ha egy iparág évi 3700 milliárd dollárt termel, időről időre új ötletekkel kell előállnia a folyamatos növekedés fenntartása érdekében. A wellness-iparra e téren nem lehet panasz, felsorolni is nehéz, hogy az elmúlt években hány új őrületet szabadítottak a világra hülyén hangzó skandináv szavaktól a kecskejógán át egészen a legújabb őrületig, ami nem más, mint a

tehénölelgetés.

Úgy ám. Ha valaki pont a legeslegdivatosabb módon szabadulna a stressztől, az most azonnal vágjon neki a pusztának ölelgethető szarvasmarhák után kutatva. Az ötletgazda New York-i farm, a Mountain Horse Farm tájékoztatója szerint a tehenek "érzékeny, intuitív állatok", melyek "képesek megérezni, mi zajlik le valakiben, és megérezni a boldogságot, szomorúságot, elveszettséget, szorongást és izgalmat, és előítéletek nélkül reagálnak is rájuk".

A tehenekkel töltött idő segít lelazulni, kitisztítani az agyunk, de még az önbizalmat is növeli és segít legyőzni félelmeinket, állítják.

És nem csupán ők állítják ezt, akik üzletileg is érdekeltek ebben, hanem a tudomány is (.pdf). Mármint azt, hogy az ölelésnek valóban pozitív élettani hatásai vannak, amit a tehenek ölelgetése esetén fokoz, hogy egy hatalmas testű, az emberénél melegebb testhőmérsékletű állatot ölelhetünk.

Bár az imént azt javasoltam, hogy irány a puszta, de azért nem árt óvatosnak lenni. A szarvasmarhák végső soron állatok, ösztönlények, amelyek elég veszélyesen reagálhatnak, ha megriadnak. Arról nem is beszélve, hogy bár az embernek biztos élmény egy tehén ölelgetése, az alapvetően zsákmányállatnak számító kérődzők ösztönösen frászt kaphatnak attól, ha egy ragadozó ölelgeti őket. (Via BBC)