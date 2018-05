Mit láthattál volna a BL-döntőből a helyszínen, ha lett volna fölös negyedmilliód a jegyre?

A német újságíró, Wolff-Christoph Fuss, szakítva szakmája évszázados hagyományaival nem kuncsorgott ingyenjegyért a május 26-i kijevi BL-döntő előtt, hanem belenyúlt, viszonylag mélyen, a pénztárcájába, és leperkált 800 eurót, vagyis bő negyedmillió forintot egy jegyért.

Aztán megérkezett a helyszínre, és amikor elfoglalta a helyét, megállapíthatta, hogy mi is jár annak, aki negyedmillió forintot fizet azért, hogy élőben izgulhassa végig a finálét:

Az emotikonok alapján egész kedélyesen fogadta, hogy a létező legnagyobb szerencsével is csak a pálya negyedét láthatja. Mondjuk panaszra nem volt oka, abba a negyedbe pont beleesett egy kapu is, így ha egy kis szerencséje volt, legalább egyet láthatott a négy gólból. Ha nagy, akkor pedig Bale csodagólja mellett a futbaltörténelem legnagyobb potyái közül is élőben izgulhatott végig kettőt - bár Bale második góljánál arról fogalma se lehetett, hogy honnan jött hirtelen az a labda, amit Darius kapus illedelmesen a hálóba paskolt. (Via NSO)