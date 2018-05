Lengyelország fizetne az amerikaiaknak egy hadosztályért

Egy hónappal a NATO idei csúcstalálkozója előtt a lengyel hírportál, az Onet kiszivárogtatta a lengyel védelmi minisztérium egyik, az amerikai hadseregnek címzett javaslatát. A minisztérium hitelesnek ismerte el a "Javaslat az állandó amerikai jelenlétre Lengyelországban" című, 2018-ban keltezett iratot.

A javaslat szerint Lengyelország akár 1,5-2 milliárd dollárral is támogatná az amerikai hadsereget abban, hogy Lengyelországba telepítsen egy páncélos hadosztályt. Az összeg brutálisnak tűnik, de ha azt vesszük, hogy egy amerikai páncélos hadosztály van akkora, mint a teljes magyar honvédség takarítóstul, titkárnőstül, díszőrségestül, államtitkárostul, minisztériumi hivatalnokostul, akkor már rövid távon is megtérülő befektetés.

A javaslat szerint "világos és időszerű szükséglet" egy amerikai páncélos hadosztály állomásoztatása Lengyelországban. Ez Lengyelország földrajzi helyzetét tekintve nehezen vitatható. Az ország a kalinyingrádi enklávénál közvetlenül is határos Oroszországgal, amely ide még olyan Iskander-rakétákat is telepített, amikkel akár Varsóra is atomcsapást mérhetnek. A Krím megszállása is intő jel volt.

Oroszország épp ezért provokációként is tekinthet a javaslatra, de a NATO-n belül is megosztottságot okozhat: a NATO-tagok némelyike, például Olaszország és Magyarország, illetve aktuális érdekei mentén olykor Németország is inkább érdekelt a jó viszonyban Oroszországgal.

Ami ennél is érdekesebb, a javaslat még a lengyel kormányon belüli törésvonalakra is rámutatott. Mint az Onet beszámolójából kiderült, a volt védelmi miniszter, Antoni Macierewicz a kormányával sem egyeztetve küldte meg a javaslatot az amerikai védelmi minisztériumnak, amely így még a lengyel elnöknél, Andrzej Dudánál is hamarabb értesülhetett róla. (Via Politico)