A brit bulvársajtó egy tetoválás miatt esett neki a válogatott egyik legjobbjának

Közleményt kellett kiadnia a Manchester City támadójának, Raheem Sterlingnek, miután a brit bulvársajtó nekiesett, hogy egy M16-os gépkarabélyt tetováltatott a lábára.

Önmagában persze egy ilyen fegyver felvarratása valóban nem a legbölcsebb dolog lenne számtalan fiatal példaképétől, de Sterling esetében ennél jóval összetettebb történetről van szó, amit nyilván ismerhettek a botrányt robbantó Sun szerkesztői is. A bulvárlap cikke után pedig a fegyverellenes szervezetek is tiltakozni kezdtek, undorítónak nevezve a fiatal támadó tetoválását, és kampány is indítottak azért, hogy a játékost rakják ki a világbajnokságra induló brit keretből.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

Azaz csak megint az történik, amiben a brit bulvármédia egyedülálló módon erős: egy nagy világtorna alatt személyeskedő támadásokat indítanak a csapat játékosai ellen.

A Guardian össze is szedte, hogy a brit bulvárlapok és Sterling kapcsolatát eddig is a karaktergyilkossági kísérletek sora kísérte: a fiatal csatárt támadták azért is, mert óriási fizetése ellenére olcsó helyről öltözködik vagy fapadossal repül, de ugyanígy, kapott támadó cikkeket azért is, mert drága autókat vesz vagy magánrepülővel repül. De szólt róla lejárató cikk azért, mert hajnali háromkor fáradtnak tűnt egy buliban vagy mert miután nem nyerte meg az év legjobb fiatal játékosa szavazást idén áprilisban, kipihentnek tűnt, miközben másnap reggelizni ment a drága autójával.

A Sun és a Daily Mail hasonló hangulatú cikkei egyáltalán nem számítanak újdonságnak, a brit bulvársajtó előszeretettel ostorozza a sokat kereső fiatal játékosokat, akár adtak rá okot, akár nem, főleg ha a társadalom alsó feléből törtek fel.

Ugyanakkor lehet tudni, hogy Sterling azért tetováltatta a fegyvert a bokájára, mert két éves volt, amikor apját lelőtték Kingstonban, Jamaicában. Sterling most közleményt is kiadott, újra megismételve, hogy apja halála miatt megfogadta, soha nem fog fegyverhez érni. És azt is elmondta, hogy a tetoválása még nincs is kész, azaz simán lehet, hogy egy felirat vagy egy további ábra egészen más kontextusba helyezi majd a fegyvert, amiről Sterling most csak annyit mondott, hogy a jobb lábával lő. A tetoválás miatt kiállt mellette a brit labdarúgó-szövetség, az FA is.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

Önmagában persze ez nem is lenne túl nagy sztori, de mivel heteken belül kezdődik a világbajnokság, érdekes figyelni, hogy a bulvárlapok hogyan mennek neki ismét a saját válogatott játékosainak. Sterling ráadásul az egyik legjobb formában lévő brit csatár: a 23 éves támadó a pontrekorddal bajnok Cityben az elmúlt szezonban 50 meccsen 24 gólt is lőtt. (Ebben a bajnoki és a kupameccsek is benne voltak.)