Először van két kínai cég is a világ legértékesebb márkáit összesítő tízes listán

A CNN gazdasági melléklete számolt be róla, hogy a világ legértékesebb márkáit összesítő éves tízes listára először került fel két kínai vállalat is. Az Alibaba mellett a techóriás Tencent is képviseltette magát.

Az Alibaba jelenleg a kilencedik, és többek között a mobilfizetés, illetve a felhőszolgáltatások kiterjesztése révén a vállalat szinte megduplázta értékét tavaly óta, 113 milliárd dollárra becsülik ezt most.

A Tencent már tavaly felbukkant a BrandZ éves listáján, idén 65 százalékos növekedés után 179 milliárd dollárra taksálták az értékét. Az online játékok és alkalmazások piacán is jelentős szerepet betöltő vállalat idén az ötödik helyen végzett.

A top tízes lista így fest:

Google



Apple



Amazon



Microsoft



Tencent



Facebook



Visa



McDonald's



Alibaba



AT&T



A BrandZ elemzője, Doreen Wang szerint az új helyezések azt mutatják, hogy a Tencent és az Alibaba képes volt leküzdeni számos specifikusan kínai akadályt, és globális tényezővé nőtték ki magukat. A kínai cégeknek ugyanis rendre meg kell küzdeniük azzal, hogy más piacokon kevésbé ismerik őket, valamint világszerte tapasztalható még egyfajta bizalmatlanság a kínai termékek minőségével szemben, amit a korábbi évtizedek tapasztalatai okoztak.

Ugyanakkor látni, hogy a fiatalabb fogyasztókat egyre kevésbé zavarják ezek a tényezők, és a kínai termékek egyre népszerűbbé válnak. Igaz, nem az amerikai piacon, ahol még mindig számos kihívás vár a kínai vállalatokra, de az Alibaba például jelentősen erősödött Dél-Amerikában, de ugyanúgy tudtak komoly részesedést hasítani maguknak Spanyolországban, Dél-Korában vagy Izraelben is.