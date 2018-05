Jó ég, nem tudja kifizetni a játékosait egy magyar focicsapat

Óriási bravúr kell ahhoz, hogy 2018-ban az állami pénzesőben fizetésképtelenné váljon egy profi focicsapat, de Sopronban sikerült a mutatvány.

A Sopron másodosztályú, már az is kérdés volt, hogy pályára lépnek-e a múlt hétvégén, mert több hónapos bérrel tartoznak a játékosoknak és az edzői stábnak, sztrájkoltak is edzésen. Végül lejátszották az utolsó előtti meccset vasárnap, hétfőn aztán rendkívüli ülést tartott a Soproni VSE. Az ezután kiadott közleményből az derült ki, hogy fogalmuk sincs, hogy oldják meg a tartozások rendezését.

A közelményükben azt írják, hogy „az SVSE elnöksége megbízta az egyesület tulajdonában álló Soproni Vasutas Futball Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy a törvényes előírásoknak megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket az NB II-es labdarúgócsapattal kapcsolatban.



Az SVSE elnöksége kiemelt fontosságúnak tartja az elmaradt fizetések rendezését. Ezért a Soproni Vasutas Futball Kft. keresi a lehetőségeket a bérek rendezésére. Mivel a gazdasági társaság a jelen helyzetben nem tudja kifizetni a játékosok és a szakmai stáb, valamint a klub dolgozóinak járandóságát, végső esetben a Bérgarancia Alap fogja megtéríteni számukra.”

A hírek 140 milliós adósságról szólnak. A focit működtető kft. árbevétele

2015-ben még 139 millió forint volt,

aztán 2016-ban Sopront is elérte a pénzeső, majdnem két és fél szeresére nőtt a bevétel, 340 millióra ugrott.

Ez zuhant vissza tavaly 247 millióra.

A csökkenő bevételhez azonban nem igazították a működést. A bérköltség (járulékok nélkül) 2016-ban 250 millió forint volt, és majdnem ennyi maradt (244 millió forint) azután is, hogy a bevételek 93 millió forinttal csökkentek. Sőt, a kft. létszáma is nőtt még 30-ról 33 főre. Papíron a tavalyi veszteség 19 milliós volt, ez duzzadhatott mostanra még nagyobbra. A 244 milliós bérköltségből 172 millió volt a játékosok bére.

A közleményben idézik Skala Jánost, az SVSE elnökét, aki rendkívül sajnálatosnak tartja a helyzetet, „mindent megpróbáltunk annak érdekében, hogy egy tőkeerős szponzor bevonásával biztosítsuk az NB II-es csapatot működtető Kft. finanszírozását. Ez egyelőre nem sikerült, ennek ellenére a bérek rendezését elsődlegesnek tekintjük, ezért hoztuk meg a szükséges intézkedéseket. Természetesen az új helyzetben is vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a minőségi labdarúgás megmaradjon Sopronban”



Ez nem lesz egyszerű. A Sopron simán kiesett a másodosztályból. Ahhoz, hogy a harmadosztályban folytathassa, rendezni kellene az elmaradt tartozásokat. Ha ez nem sikerül, a legalacsonyabb osztályba sorolják a Sopront.

A múlt héten a játékosok az öltözőben ordibáltak Pöltz Róbert ügyvezetővel, aki nem adott garanciát a tartozások rendezésére. Bekő Balázs vezetőedző a Nemzeti Sportnak ezután azt mondta, hogy „néhány játékosomnak lassan nincs hol laknia, és nem túlzás, hogy már-már éheznek. A vezetők családokat tesznek tönkre, felteszem a kérdést: három gyerekem van, akikért anyagi felelősséggel is tartozom, értük ki vállalja a felelősséget, ha engem átvernek?”. Bekő azt is közölte: „Minden törvényes eszközzel élek, hogy nehéz helyzetbe hozzam azokat, akik felelősek a kialakult helyzetért. Dögöljön meg a szomszéd lova (!) is! És ez nem fenyegetés. Ha valaki az életemmel szórakozhat, megtehetem én is az övével”.

A Sopron egy nemrég felújított stadiont ránthat magával a megye hármas bajnokságba, ha nem kerít elő valahonnan pénzt. Elsősorban az önkormányzat felé tartják a markukat.