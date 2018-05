Jönnek a digitális rendszámtáblák, melyek LOPOTT feliratra váltanak, ha ellopják az autónkat

Egyelőre egy kísérleti program keretében érhető el az amerikai Sacramento városában az újfajta digitális rendszámtábla, de techszakértők szerint pár éven belül sokkal több helyen futhatunk majd bele ezekbe.

Kalifornia állam már egy ideje dolgozik a rendszer bevezetésén, végül Sacramento lett az első teszthelyszín: az újfajta, digitális rendszámtáblákon a rendszámunk mellett kedvünkre üzeneteket is megjeleníthetünk, de itt kaphatnak helyet a különféle jogosultságokat jelző matricák is, és az eszköz képes lesz az autó útvonalának regisztrálására is.

A rendszámtáblákhoz a Kindle-hez hasonló e-tintát használnak, és távolabbról nézve a hagyományos tábláknak tűnnek majd, de számos további lehetőséget rejtenek magukban. Ha például parkol az autó, lehetősége lesz a tulajoknak, hogy egy üzenetet írjanak ki a tábla fő helyére, a rendszám ekkor pedig kisebb helyet foglal majd csak el a táblán. Fontos, hogy a fő helyet elfoglalni más szöveggel tényleg csak parkolás közben lehetne, ekkor viszont például akár reklámfelületté is válhatna a tábla. Kérdés persze számos akad, például hogy akármilyen feliratot ki lehetne-e írni ilyenkor, vagy lennének-e bizonyos szabályok, amiket muszáj betartani.

Szintén újítás lenne, hogy ha az autót ellopnák, a tulajnak a távolból lehetősége lenne a rendszámtáblát egy LOPOTT felirattá átíratni, és ez úgy is maradna, amíg a jármű vissza nem kerül tulajdonosához.

Ehhez persze bele kell egyezni abba, hogy a rendszámtábla folyamatosan regisztrálja, merre jár az autó, ez pedig nem feltétlen olyan dolog, amibe minden autótulajdonos szívesen beleegyezne. (Gizmodo)