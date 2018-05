Új szurikátája van a kecskeméti állatkertnek

A kecskeméti hiros.hu számolt be róla, hogy több hetes karantén után engedték be az új szurikátát a Vadaskert kifutójára. Egy videót is közzétettek az eseményről:

Az állat egy magángyűjtő felajánlásaként érkezett a Vadaskertbe. Neve egyelőre még nincs, a gondozók azt figyelték most meg, hogy a többi szurikáta befogadja-e az új tagot. Az első jelek pozitívak voltak.

Május közepén országos téboly lett abból, hogy Zara, a kecskeméti állatkert egy másik szurikátája életét vesztette, miután egy kifutójába benyúló kisgyereket megharapott, aki ijedtében ellökte magától az állatot, halálos sérüléseket okozva így. Talán az új, egyelőre névtelen jövevény gyógyírt jelenthet erre a traumára.