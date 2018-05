Belehalt betegségébe a nő, aki szerint az AIDS nem létezik

Oroszországban nagyon népszerűek a HIV-fertőzéssel és az AIDS-szel kapcsolatos összeesküvés-elméletek is. Ezek tragikus következményeit mutatja annak orjoli nőnek az esete, aki a napokban hunyt el.

Szofia Miakovszkaját akkor diagnosztizálták HIV-fertőzéssel, amikor az első gyerekét várta. Saját magát zöldségitalokkal gondolta meggyógyítani, és

nem engedte kezeltetni a HIV-fertőzéssel született babáit sem.

Az első fia kétéves kora előtt, a második kevesebb mint egyévesen halt meg. Most ő is belehalt az AIDS-be.

Az orosz hatóságok nagy erőkkel küzdenek a HIV-szakadároknak nevezett mozgalommal, és bíróságra viszik azokat, akik megtagadják a fertőzött gyerekeiktől a kezelést. Múlt hónapban vádat emeltek egy irkutszki anya ellen, akinek a négy hónapos babája halt bele egy olyan HIV-vel kapcsolatos szövődménybe, amely kezeléssel elkerülhető lett volna.

Az orosz egészségügyi minisztérium most már bírságolná a HIV-tagadás népszerűsítését, de korábban mi is írtunk róla, hogy a hatalomhoz közeli „kutatóintézetek” milyen baromsággal tömik az emberek fejét. Oroszországban egymillió fölött van a HIV-fertőzöttek száma. (via Meduza)