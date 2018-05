Kiesett a repülő ajtaján és meghalt egy brit turista Törökországban

A kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe egy 30 éves brit turista, aki egy, a betonon álló repülőgép ajtajából zuhant ki.

A brit turista három napig vesztegelt a törökországi Dalaman reptéren, mert elveszítette a jegyét. Amikor végre feljutott egy gépre, vitába keveredett a személyzettel. A gép kapitánya ezért úgy döntött, hogy leszállíttatja a gépről, ekkor történt a baleset.

A férfi eszméletét vesztette a zuhanástól. Kórházba szállították, a vizsgálatok szerint több bordája eltört. De az eszméletét se nyerte vissza, és pár órával később elhunyt.

Az ügyben vizsgálat indult, a brit külügyminisztérium felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal és támogatást nyújt az áldozat családjának.

Dalaman a török riviéra britek körében nagyon népszerű részét, Marmarist és Fethiyét szolgálja ki, évente több millió utas fordul meg itt. (Via The Telegraph, The Daily Mirror)