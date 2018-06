Az utolsó órákig elhúzta a költözést a 30 éves férfi, akit a bírósággal dobattak ki a szülei otthonról

Pénteken végre elhagyta a szülei házát a 30 éves Michael Rotondo, akit a szülei bepereltek, mert nem volt hajlandó elköltözni otthonról. De a munkanélküli Michael Rotondo a bírói ítélet ellenére sem kapkodta el a költözést, végül csak a megszabott határidő lejárta előtt két órával hagyta el a szülei házát, miközben egy csomó riporter figyelte a nagy pillanatot.

Michael Rotondo továbbra is végtelenül igazságtalannak tartja, hogy a szülei kidobták otthonról. Költözés közben még a rendőröket is kihívta az apjára, mert az állítólag nem engedte le a pincébe, hogy megkeresse a 8 éves fia Lego-ját. Helyette azt ajánlotta fel, hogy ha megtalálja őket, majd átadja. Végül ez a dráma is megoldódott, a rendőrök kiérkezése után meglettek a játékok.



Michael Rotondo kipakolás közben

A szülei házából Michael egy Airbnb-n talált lakásba költözik, amíg nem talál valami állandót. A költözésre pedig nem mástól, mint az összeesküvés-elméletek ordibálásából meggazdagodott Alex Jonestól kapott 3000 dollárt, miután a múlt héten megjelent a műsorában.



Michael Rotondo az InfoWarsban

Szülei Christina és Mark Rotondo már hónapokon levelekben könyörögtek Michaelnek, hogy költözzön el végre, de hiába. Végül februárban éltek hivatalos panasszal, és 14 nap határidőt adtak a 30 éves gyereknek, akit ez sem hatott meg. Utána megpróbálták pénzzel elküldeni a fiút, 1100 dollárt ajánlottak neki, csak menjen már, de ez sem működött. Könyörögtek, hogy szerezzen állást, hiába. Ezután fordultak a legfelső bírósághoz. (USAToday/New York Post)