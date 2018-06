Óriási pusztítást végzett a Sandy hurrikán még 2012-ben New Jersey partjainál, a vihar földcsuszamlásokat is okozott. Ekkor tűnt el egy ingatlanos hirdetőtábla, ami most került elő a Bordeaux-hoz közeli Plage du Pin Sec-nél. A műanyagtáblát egy a parton sétáló férfi vette észre, és bár hat évig hánykolódott az óceánban, még mindig olvasható rajta a felirat: „Diane Turton Realtors 732-292-1400.” Összesen 5700 km-t utazott. A kissé viseltes tábláról készült kép ide kattintva megtekinthető.

(New York Times)