Gyerekrablóbandáról szóló kamu rémhírekkel keltett pánikot a szülők között egy budapesti iskola igazgatója

Nem volt elég a valóság, egy fővárosi általános iskola igazgatója klasszikus fake news terjesztésével sokkolta le a diákok szüleit. A Bors által megtalált igazgató ugyanis olyan köremailt írt a szülőknek, amiben többek között arról tájékoztatta őket, hogy

“Biztos forrásból tudja egy szülő, hogy Pécsett és Budapesten szervezett bandák szednek össze 10–14 éves lányokat, és külföldre viszik őket. A rendőrség még nem tudja, kik ezek”

Amikor a rendőrség utóbb elérte az igazgatót, kiderült, hogy a súlyos állításra nem volt a világon semmiféle bizonyítéka. Nem is lehetett, mert ha rákérdez, akkor a rendőrség valószínűleg neki is elárulja azt, amit a Borsnak: hasonló emberrablási esetről sem a Budapesti, sem a Baranya Megyei Rendőrkapitányság nem tud.

A rémhíterjesztés ebben az esetben azért volt különösen veszélyes, mert az igazgató ugyanezen körlevelében megírt másik eset viszont abszolúte valós, és nagyon is ijesztő volt. Mégpedig az, hogy május 23-án a XIX. kerületi iskola egyik 9 éves lány diákját egy 30-40 éves férfi tényleg követte a liftig, ahol szexuálisan zaklatni kezdte. A kislány nagy szerencsére kiáltott, amit egy lakó meghallott, elindult segíteni, így az aberrált végült elmenekült, a rendőrség most is keresi.

(via borsonline.hu)