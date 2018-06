Janez Janša és a jobboldal győzött Szlovéniában az exit pollok szerint

Jadranka Kosor volt horvát, Janez Jansa volt szlovén kormányfő és Orbán Viktor Fotó: Wikimedia

Vasárnap előre hozott parlamenti választásokat tartottak Szlovéniában, és az első exit poll adatok szerint a jobboldali ellenzék győz majd.



A volt miniszterelnök Janez Janša és a Szlovén Demokrata Párt (SDS) a szavazófülkékből kilépők megkérdezésén alapuló felmérés szerint 24,4 százalékon végzett, megelőzve Marjan Sarecnek, Kamnik város polgármesterének nemrég alapított pártját, a Marjan Sarec Listáját (LMS), akik 12,6 százalékon végeztek.

A baloldal szétforgácsolódott: Miro Cerar ügyvivő kormányfő pártját, a Modern Közép Pártját (SMC) 9,8 százalékon mérték, a Baloldal (Levica) 9,5 százalékot kapott, a Szociáldemokrata Párt (SD) 9,3 százalékot.

Szlovéniában 4 százalékos a parlamenti küszöb, és idén akár nyolc-kilenc párt is bekerülhet a parlamentbe. Az Új Szlovéniát (NSi) 6,6 százalékra, Alenka Bratusek Pártát 5,5 százalékra, a nyugdíjaspártot (DeSUS) 5 százaléra, a Szlovén Nemzeti Pártot (SNS) 4,3 százalékra mérték.

Nem világos még, hogy Janša ezzel az eredménnyel fog-e tudni kormányt is alakítani, vagy hogy kivel szövetkezne, mert a volt kormányfő nem túl népszerű a rivális pártok köreiben. Ő korábban egyébként korrupciós ügyei miatt bukott meg miniszterelnökként, még börtönbüntetést is kapott.

Az SDS (!) kifejezetten közeli kapcsolatot ápol a Fidesszel, aktív az együttműködés Orbán és Janša között is, utóbbi is nagyon erősen a bevándorlásellenességre építette aktuális kampányát. A magyar kormány körei a szlovén médiában is terjeszkedni kezdtek, Habony Árpád egyik cége például a legnagyobb helyi tévétársaságban vásárolt magának részesedést.