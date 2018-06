Újra vizsgálják, hogy férje terrorizálása miatt lett-e öngyilkos Rády Krisztina

Bertrand Cantat Fotó: PATRICK KOVARIK/AFP

A 24.hu vette észre, hogy a francia Journal du Dimanche hetilap értesülései szerint a bordeaux-i ügyészség új eljárást indított a nyolc éve elhunyt magyar műfordító, Rády Krisztina halálának ügyében.



A Párizsi Magyar Intézet egykori művészeti vezetőjeként is ismert Rády Krisztina 2010-ben követett el öngyilkosságot dél-franciországi otthonában.

2013-ban egyszer már felmerült, hogy férjét, Bertrand Cantat francia rockénekest is felelősség terheli az ügyben, miután előkerült egy 2009-es hangfelvétel, amin Rády Krisztina azt mondja, hogy a Cantat lelkileg és fizikailag is terrorizálta.

Akkor végül nem indult eljárás, de a francia sajtóban gyakori téma volt az ügy, ugyanis ismert emberről van szó: Cantat a nyolcvanas évek (és a Noir Désir együttes) egyik ikonikus rockénekese volt, akit Marie Trintignant színésznő megölésért 2004-ben nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Jó magaviselete miatt 2007-ben szabadult.

Most Yael Mellul, a Femme et libre (Nő és szabad) nevű feminista egyesület elnöke és ügyvédje tett feljelentést az ügyben „nem szándékosan halált okozó fizikai erőszak és pszichológiai nyomásgyakorlás” gyanújával. Mellul szerint Cantat erőszakos viselkedése összefüggésbe hozható Rády öngyilkosságával.

A Journal du Dimanche szerint a rendőrség kihallgatta Mellult, akinek azt tanácsolták, hogy tegyen feljelentést. A hatóságok most ezalapján újra vizsgálják az esetet.

Rády és Cantat 1993-ban ismerkedtek meg a Szigeten. Házasságukból két gyerekük is született. Később elváltak, de Rády tanúként is támogatta Cantat-t a Trintignant-perben is.

Cantat épp a napokban tér vissza a színpadra, feminista szervezetek sora tiltakozik ellen. (24.hu)