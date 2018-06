A 444 magyarfocis és hülyefocis hősei mostantól Benes, a Vasas cseh hátvédje és Vancsa klubigazgató

Egy csodálatos ember csodálatos anekdotájával ért véget az NB1 idénye és a Vasas elsőosztályú karrierje.



Vit Benes a ködben

A háttér:

Az egy évvel azelőtt majdnem kieső Vasas tavaly a bajnokság egyik pozitív meglepetése volt. Jó ideig még vezettek is a sokkal gazdagabb NER-csapatok előtt, végül harmadiknak futottak be. A keret idén nagyjából változatlan maradt, és bár az új stadionjuk építése miatt idegenben, Újpesten kellett játszaniuk, úgy tűnt, hogy ezt az idényt féllábon is kibírják, aztán jövőre, az új Katlanban pedig bármi megtörténhet, hiszen a csapat tele van fiatal magyar tehetséggel. Ehhez képest tökutolsók lettek.



Színre lép a Hős:

Bár a keret a megelőző bajnokságéhoz képest nem sokat változott, volt pár érkező, köztük egy ígéretesnek tűnő játékos, Vit Benes, a cseh hátvéd. Ő magyar szinten kifejezetten jó fogásnak nézett ki, hiszen a miénknél elvileg erősebb cseh első osztályból érkezett, ahol egy évig a gyakori BL-szereplő Sparta Praha középhátvédje is volt.

Aztán már a magyarországi belépőjével is megmutatta, hogy micsoda vígjátéki hős: csak a sikeres edzőmeccsek és az ezt követő leigazolása után árulta el, hogy kamaszkora óta csak egy veséje van. Ami Európa sok bajnokságában nem probléma, de a magyarban pont igen, mert egy veséjű ember elvileg nem játszhat. Egy ideig úgy nézett ki, hogy a Vasas igen csúnyán megszívta Titkolódzó Vit miatt, de hősünk végül egyedi elbírálás alapján mégis megkapta a játékengedélyt. Hogy rögtön utána, de még az NB1-es bemutatkozása előtt megsérüljön egy edzőmeccsen és csak jóval később léphessen először pályára.

Jöjjön végre maga az Anekdota:

Így jutottunk el a bajnokság végéhez. A közepesen kezdő Vasas ekkorra totálisan összezuhant - az utolsó huszonkét fordulóban végül összesen 3-szor nyert - csodamódra mégis maradt egy kevés esélye a bentmaradásra, ha megnyeri az utolsó meccsét, idegenben, a tavalyi bajnok Honvéd ellen. Hogy a klubvezetés a meccs előtt nem sokkal megtudja, az életfontosságú ki-ki meccsen nem számíthatnak a menő légiósra, a védelem kulcsemberére. Vit Benes ugyanis erre a napra szervezte le az esküvőjét. Úgy, hogy tucatnyi fordulóval korábban is világos volt, hogy a Vasasnak a legvégéig izgalmas lesz a bajnokság.

És ha ez nem lenne elég, Vancsa Miklós, a Vasas ügyvezetője a következő dolgokat árulta el a Benes-lagziról a mai Sportnak adott interjújában:

Hozzá csak az utolsó előtti forduló után, a Haladás elleni győzelem másnapján jutott el a hír az esküvőről



Mindezt Ferenczi István erőnléti edzőtől tudta meg, vagyis a legfontosabb hírt csak a klubvezető nem ismerte



Ferenczi azt mondta Vancsának, hogy a hátvédnek maga Michael Oenning, a német edző engedélyezte a dolgot. Vagyis Oenning kulcsfontosságú dolgokat titkolt el a főnöke elől.



A Vasasnál olyanok a viszonyok, hogy az ügyvezető abstart nem hiszi el, amit a saját vezetőedzője és erőnléti edzője mond, Vancsa ugyanis úgy fogalmazott, hogy " Nem tudom, mi az igazság, én próbáltam menteni a menthetőt."



Mi volt Vancsa reakciója erre az egészre? Elsőre úgy tűnik, hogy adekvát: "Megtiltottam neki, hogy elmenjen az esküvőre"



Ám a fenti mondat, az olvasó nem kis meglepetésére azzal folytatódik, hogy "megígértem Benesnek, hogy az összes költséget megtérítjük, sőt, a repülőjegyét is álljuk, amivel a Honvéd elleni meccs után elrepülhet a lagzira".



Talán a repülőt magát is oda kellett volna ígérni neki, ugyanis: "Azzal hitegetett minket, hogy megoldja, ennek ellenére nem jelent meg a pénteki edzésen, se szó, se beszéd lelépett".



Ezek után végre lecsap a bárd, és alkalmatlan fejek hullnak a porba? Hát nem a Vancsa vezette Vasasnál! "Amatörizmus a meccs napjára tervezni a lagzit, ezt biztosan nem hagyjuk szó nélkül. De nem vagyok nyomozó, nem érdekel, ki és mikor engedte el – már ha elengedte egyáltalán. Döbbenetes az egész."



Én is ilyen megbocsátó, szeretetteli közösséghez szeretnék tartozni!