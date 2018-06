Donald Trump megsértődött az NFL bajnokára

Az amerikai elnökök hagyományosan a Fehér Házban szokták köszönteni a legnépszerűbb amerikai sportok profi és egyetemi bajnokait. Idén se volt más a terv, a Philadelphia Eagles csapata kedden látogatta volna meg Donald Trumpot a Fehér Házban, ha az elnök vissza nem mondta volna a meghívást.

Trump minden jel szerint megsértődött. Azon, hogy az Eagles több játékosa is jelezte, hogy kihagyná a látogatást - köztük Chris Long, az NFL egyik, politikai kérdésekben legszókimondóbb játékosa, aki tavaly a New England Patriotsszal lett bajnok, és bojkottálta a fehér házi látogatást. Longhoz hasonlóan lemondta a vizitet Malcolm Jenkins, az Eagles söprögetője, és a társadalmi ügyekben elkötelezett játékosokat tömörítő Players Coalition egyik vezetője is.

"A Philadelphia Eagles képtelen teljes csapatával jönni a holnapi ünnepségre. Nem értenek egyet saját Elnökükkel, mert az megkövetelné tőlük, hogy büszkén, szívre tett kézzel álljanak a hímnusz alatt, tiszteletüket kifejezve a hadseregünben szolgáló nagyszerű férfiak és nők, illetve országunk polgárai előtt" - írta Trump a látogatást lemondó közleményében.

Trump itt a tavalyi év egyik meghatározó műbotrányára utalt, amit természetesen ő robbantott ki. Két éve a San Francisco 49-ers akkori irányítója, Colin Kaepernick kezdett tiltakozásba a feketékkel szembeni rendszerszintű előítéletek ellen. Kaepernick eleinte ülve maradt a himnusz alatt, de később, miután veteránszervezetek felhívták rá a figyelmét, hogy ezt tiszteletlenségnek veszik, velük egyeztetve úgy döntött, hogy fél térdre ereszkedve fejezi ki tiltakozását a társadalmi igazságtalansággal szemben, mert így a veteránoknak kijáró tiszteletet már megadja.

Trump tavaly ősszel kezdte önző politikai célokból, az ilyen nemzeti melldöngetésre fogékony tábora felspanolására nyíltan bírálni kezdte a játékosokat, illetve magát az NFL-t, amiért megengedi, hogy amerikai állampolgárok éljenek alkotmányos alapjogukkal, ez esetben a véleménynyilvánítás szabadságával. Az NFL pedig, lévén az egyik legkonzervatívabb liga az amerikai sportban, ahogy kell, be is hódolt Trumpnak. Idén úgy döntöttek a tulajdonosok - jellemzően szavazás nélkül, mert ahhoz gyávák voltak -, hogy büntetni fogják a csapatokat, amelyek játékosai nem állnak vigyázba a himnusz alatt. A csapatok pedig saját hatáskörben büntethetik a tiltakozókat.

Szavazni azért nem szavaztak róla, mert a liga kevés progresszívebb tulajdonosa jelezte, hogy elutasítaná a javaslatot. A New York Jets és a San Francisco 49ers tulajdonosai például jelezték, hogy ők nem fogják büntetni a játékosokat, és a csapat büntetését maguk fizetik ki.

Trump most azzal érvel, hogy az Eagles játékosai valójában saját szurkolóikat sértik meg. Arra utalt ezzel, hogy a fehér házi ünnepségre ezer szurkolót is meghívtak. Trump szerint a szurkolók meghívása továbbra is áll, csak most a csapatuk helyett most "nagy nemzetünket ünnepelhetik és leróhatják tiszteletüket az országot védő hősök előtt, és hangosan és büszkén lejátszhatják a himnuszt". (Via USA Today)