Jó folyadékbevitelt minden kedves olvasónknak!

Jó reggelt kívánok, gyönyörű, derült nyári reggelre ébredtünk, és ez a hőmérsékleten is érződik. Már most meleg van, és már most előfordulnak záporok, zivatarok is.

A helyzet délelőtt tovább fokozódik, Baranyában már ekkor 27-28 fok lesz záporokkal, zivatarokkal. Az ország többi részén délelőtt még elviselhetőbb lesz az idő, 23-26 fok közti hőmérsékletek várhatók.

Délutánra már kezd tarthatatlanná válni a helyzet. Az Alföldön ekkor már bőven 30 fok lesz, Nyugat-Magyarországon pedig záporok és zivatarok. Ha valaki ez utóbbiban visszatérő témát lát, nem téved. Tekintettel a hőmérsékletekre, a praktikus javaslatom, hogy hagyják nyugodtan otthon a vízhatlan öltözékeket, és inkább várják ki, míg elvonul a vihar.