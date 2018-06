Több mint 1 év börtönt kapott a török karikaturista egy „sértő” Erdogan-kép miatt

1 év 2 hónap és 15 nap börtönbüntetésre ítéltek egy karikaturistát Törökországban, amiért az Aydınlık egy 2015-ös kiadványában gúnyos, vagy ahogy az ítélet szól, „sértő” képet jelentetett meg Recep Tayyip Erdogan török elnökről.

A 69 éves Kuri Nurtcebét június 4-én tartóztatták le a hatóságok. A művész ügyvédje a Hürriyetnek beszélt arról, hogy fellebbeztek ugyan az ítélet ellen, de azt most hétfőn a legfelsőbb bíróság is megerősítette és a rendőrök őrizetbe vették Nurtcebét az északnyugati Yalova tartományban és azonnal fegyházba is szállították.

Ahogy közelednek az előrehozott választások, úgy pörög fel újra a török igazságszolgáltatás. Nemrég a népdalénekes Suavit ítélték közel egy éves börtönre Nurtcebéhez hasonló indokok miatt, igaz az ő büntetését végül pénzbírságra mérsékelték, Zuhal Olcsay énekes viszont nem úszta meg, és sértő szövegek miatt 10 hónapot kapott.

Arról, hogy Erdogan miért megfélemlítéssel készül rá a nyári választásokra, itt írtunk részletesen. (Hürriyet)