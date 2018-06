Két év börtönt kapott a bírósági rendészre támadó férfi

Gyorsított eljárásban ítélte el a fonyódi járásbíróság azt a többszörösen büntetett előéletű vádlottat, aki egy bírósági rendészre támadt. A 39 éves férfi élettársát kísérte a bírósági panasznapra. Amíg a párja az ügyeit intézte, ő a bíróság bejáratánál vigyázott kisgyermekükre, aki felmászott a bejárat előtti terasz oldalfalának párkányára.

A rendész ezt látva szólt, hogy vegye le a gyereket, mert a párkán anyaga vékony, könnyen letörhet. A vádlott előbb üvöltözni kezdett, hogy ha letörik, majd kifizeti, de annyira behergelte magát, hogy végül még ököllel arcon is ütötte a rendészt.

Ezért most két év börtönre ítélték, és még két korábbi ügyben kiszabott felfüggesztett szabadságvesztését is letöltheti. (Via Somogy megyei Főügyészség)