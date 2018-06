Meg lehet nyugodni, kibékült Vujity Tvrtko és a Viszkis

Tagadhatatlan, hogy magyar televíziózás soha nem járt még ilyen magaslatokban, talán csak 1993-ban, amikor Friderikusz Sándor alázta Lagzi Lajcsit úgy, hogy a végén egy egész ország érezte magát sokkal rosszabbul ettől az egésztől..

Most Vujity Tvrtko és a Viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila békült ki az ATV-n.

Azért vesztek össze, mert egy korábbi műsorban Vujity Tvrtko Ambrus szemére vetette, hogy bűnözőként vált sztárrá. A Viszkis erre LESZILÁRDOZTA a Balogh Szilárd néven született műsorvezetőt, és letámadta azzal, hogy nem a saját nevén él.

Ambrus ezután több lapnak is nyilatkozott arról, hogy mennyire kevésre tartja Balogh Szilárdot, és megfordult a fejében, hogy amikor végre személyesen találkoznak, LEVESZI MAJD TVRTKO SAPKÁJÁT, de végül erről mégis letett, mert az ügyvédei mondták, hogy az túl durva lenne.

„Már hánytam attól, hogy ő évek óta belém törli a lábát, miközben álságos dumákkal próbálja eladnia az embereknek a szaros történeteit. Próbáltam a helyzetet kulturáltan megoldani, de már a felvezetőjében azt mondta, hogy én másoknak, többek között neki is elloptam a pénztárcáját. Azt nem értem, hogy aki a saját nevét nem meri felvállalni, az miért támad úgy embereket, hogy azok nem tudják megvédeni magukat. A szememben ő egy hiteltelen senki, nem adok egy évet, és innen is kirúgják, ahogy Amerikából is hazatántorgott” – mondta a Borsnak A Nagy Összeveszés után a Viszkis, aki szerint Tvrtko egyszerűen irigy, amiért Ambrusról készült film, és nem a tévés pokoli történeteiről.



De hála az égnek, szerdán este vége lett a csörtének, a felek kibékültek az ATV-n.