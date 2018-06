Prémium látás: 12 bizonyíték arra, hogy a kontaktlencsék kora lejárt

Miért használnánk elavult eszközöket arra, ami sokkal egyszerűbben, végérvényesen megoldható? A tudomány számos technikai vívmányt adott már a kezünkbe, amivel megkönnyítette a mindennapjainkat. A látásproblémákkal küzdőknek egykor ilyen volt a szemüveg, majd később a kontaktlencse. Ám ahogy nehéz elképzelni, hogy egykor valaki nem használt semmit és homályban töltötte az életét, úgy egyszer az lesz érthetetlen, hogy miért bajlódott bárki törékeny vagy épp fertőzésveszélyes eszközökkel, ha egyszer létezett már a szemészeti lézer.

Lássuk be: a modernizációt nem lehet megállítani, a szemüvegek és kontaktlencsék kora lassan lejárt. Előrejelzések szerint a huszonegyedik század végére senki sem fog már ilyesmit viselni. Természetesen most még van, aki rákényszerül, hiszen a jelenlegi tudás nem mindenfajta látásprobléma korrigálásához elegendő, és nem minden korú páciensnél működik, de a paletta egyre szélesebb. A nagy többség számára már adott a lehetőség, hogy egy csapásra megváltoztassa az életét. Nem túlzás, hiszen életünket nagymértékben látásunkon keresztül éljük meg – nem mindegy, mennyire kényelmesen és élesen tehetjük ezt. Lássuk, mi minden szól a lézer, és ha már lézer, akkor a Sasszemkezelés mellett!

1. Hitelesség

Magyarországon eddig körülbelül 140 000 lézerkezelés történt, ebből közel 100 000 a huszonegy éve működő Sasszemklinikán, hazánk legnagyobb lézerklinikáján. Tízből heten a Sasszemkezelést választják. Köztük van Rubint Réka, Schobert Norbert, Tatár Csilla, Gombos Edina, Lola, Kiss Norbi, Storcz Botond vagy Straub Dezső. De maga a Sasszemklinika főorvosa, igazgatója, vezető asszisztense és sok dolgozója is sasszemű.

2. Szabadság

A szemüveg nyomja az orrunkat, leesik, eltörik. Bepárásodik. Zavarja a perifériás látást. Úszásnál, szaunázásnál, sportolásnál nehezen, vagy egyáltalán nem használható. Nem minden megjelenéshez illik. Nem lehet miatta napszemüveget hordani. A kontaktlencse nélkül elveszettnek érezzük magunkat. Ha kivesszük, ha leesik, ha elvész, alig látunk, kiszolgáltatottak vagyunk. Ha elcsúszik, ha homokszem vagy szempilla megy alá, akkor szúr, fájdalmat okoz. Nem mehetünk vele vízbe. Utazáshoz külön kis táskára, pótszemüvegre van szükségünk, megfelelő higiénés körülmények nélkül bajban vagyunk, sőt a szemünk el is fertőződhet. Állandóan kiegészítőket kell vásárolnunk. Egyszóval: túl sok a macera vele.

3. Csúcstechnológia

A lézerszemészet legkorszerűbb lézerei már szinte minden látásélességi problémát képesek megoldani. Megszüntetik a rövidlátást, a távollátást, az olvasószemüvegességet, nincs szükség többé bifokális és multifokális szemüvegekre.

4. Elképesztő éles látás

Akik vállalkoznak a beavatkozásra, azt remélik, hogy látásuk száz százalékos lesz. De vajon lehetséges ilyen tökéletes eredmény? Nos, hihetetlen, de ennél jobb is létezik. Igen, 125, vagy akár 150%-os látásélesség, aminek az a magyarázata, hogy a mai, csúcstechnológiás gépek képesek a természet-alkotta látásnál is jobbat létrehozni azzal, hogy nemcsak a dioptriákat és a cylindereket szüntetik meg, de a rejtett fénytörési hibákat is. Már Magyarországon is sokan élnek „sasszemmel”.

5. Biztonság



Minden orvosi beavatkozásnak van kockázata – szoktuk mondani. Ez így is van. Ugyanakkor alig létezik köztük olyan, aminél ez a kockázat kisebb, mint a hihetetlenül precíz lézeres szemműtét esetében. A PRK kezelést például már harminc éve végzik a világban – mára tökélyre fejlesztett, nagyon egyszerű és biztonságos eljárás, hiszen csak a szaruhártya felszínét érinti. De az azóta kialakított lebenyes kezelések is csak a szaruhártya-vastagság felső 15%-át érintik. Ám a legrutinosabb szemsebész sincs olyan precíz, mint a milliméter ezredrészének pontosságával dolgozó, csúcstechnológiás lézer.



6. Érintés nélkül

Van, aki idegenkedik attól, hogy bármi a szeméhez érjen, ez tartja vissza attól, hogy rászánja magát bármilyen beavatkozásra. Csakhogy ma már létezik olyan kezelés, amely során senki és semmi nem ér a szemhez. Úgy hívják: Sasszem NO-Touch. Itt emberi kéz érintése nélkül, számítógép által vezérelt lézer alakítja át a szaruhártya felszínét, mintha csak egy saját kontaktlencsét csiszolna rá.



7. Gyors

Bármelyik eljárást választjuk is, néhány perc alatt túl vagyunk rajta. A legmodernebb verziók esetén pedig a lábadozás is extra gyors: a Sasszem FEMTO lézerkezelés után csupán egyetlen napot kell kihagyni a szokásos elfoglaltságainkból. Már másnap dolgozhatunk!

8. Fájdalommentes

Sokaknak ez a legfontosabb szempont. A lézeres műtétek természetesen érzéstelenítés mellett zajlanak, ám az igazán jó hír az, hogy – például a már említett Sasszem FEMTO kezelés esetében – nincs kellemetlenség a gyógyulási időszakban sem, legfeljebb néhány órás fényérzékenységgel számolhatunk.

9. Orvosi garancia

A magukra valamit adó klinikák előre, írásban rögzítik, milyen eredmény várható. Sőt, amennyiben a végeredmény eltér ettől, költségmentesen korrigálják az élességet.

10. Megtérülés

Világszerte egyre kevesebben vásárolnak szemüveget vagy kontaktlencsét, miközben a lézeres szemműtétek száma évről-évre nő. Van egy kézenfekvő magyarázat: az ára alacsonyabb! Hogyan lehetséges ez, hiszen egy lézerkezelés több százezer forintba kerül, miközben a szemüvegeseknek és lencséseknek ez az összeg több évre is elegendő? Nagyon egyszerű: a beavatkozást csak egyszer kell kifizetni, és egész életünkre éles látást biztosít, miközben az egyéb eszközökkel életünk végéig sok

kiadásunk van. A tapasztalat az, hogy a lézerkezelés ára négy-öt éven belül megtérül.

11. Magyar találmány

Van, akinek ez is számít. Büszkék is lehetünk Dr. Juhász Tibor, San Diego-ban kutató, magyar fizikusprofesszorra. Ő alkotta meg a világ első femtolézerét, amelyből a későbbi, FEMTO típusú Sasszemkezelés is kialakult.

12. A NASA által engedélyezve

A FEMTO eljárás az első, amit a NASA űrhajósai és az amerikai haditengerészet TOP GUN vadászpilótái számára engedélyeztek. Korábban ezek a szakemberek semmilyen technikai segédeszközzel nem korrigálhatták a látásukat, ugyanakkor a jelölteknél előírták a tökéletes látást. A lézerszemészeti eljárásnak sikerült elsőként kiküszöbölni ezt a problémát – ami csúcsreferenciát jelent.

