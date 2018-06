Soha többé nem akar rappereket látni a ranchén Kanye bulija után egy wyomingi nő

Elég komoly lehetett a buli, amit Kanye West legújabb albuma alkalmából tartott. A saját bevallása szerint is mentális betegségben szenvedő, az utóbbi időben elég fura nyilatkozatokat adó rapper az Isten háta mögött, az egész Egyesült Államok egyik legnéptelenebb vidékén, a kies Wyomingban tartotta a bulit a Diamond Cross Ranchen.

De még így is akkora ricsajt tudtak csapni, hogy a szomszédok panaszkodjanak. Ez nem kis teljesítmény, tekintettel arra, hogy a legközelebbi szomszéd is majd kilométerre lakik a ranchtől - igaz, ennél közelebb van egy lakóautós kemping is.

A sztároktól hemzsegő partin Chris Rock volt az MC, rajta kívül még ott volt Big Sean, Pusha-T, Nas, Jonah Hill, Kid Cudi, 2 Chainz és Lil Yachty is. A rapperek Jane Golliher, a tulajdonos szerint 40 decibellel túllépték a 80 decibeles hangküszöböt.

Golliher ezért most úgy döntött, hogy soha többé nem enged rappereket a ranchére. Attól nem zárkózott el, hogy a jövőben "nappali koncerteket" tartsanak ott, de csak olyan művészek, akik "jó zenét" csinálnak.

Golliher amúgy 50 ezer dollárért adta bérbe birtokát Kanyénak, de utólag már kevesli ezt. Golliherék amúgy már a parti alatt nézeteltérésbe keveredtek Kanyéval, mert az eredeti megállapodás szerint a buli este tízig tartott volna, de fél tízig még el se kezdődött. Golliher férje ekkor majdnem lekapcsolta az áramot. (Via Complex)