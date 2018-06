Szijjártó elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországot túlzott oroszbarátsággal vádolják

Szijjártó Péter Magyarország "történelmi tapasztalataival" indokolta, hogy kormánya miért "pragmatikus" az Oroszországhoz fűződő viszonyában. Pragmatikus alatt valószínűleg barátit érthet, mert mindezt azokra a bírálatokra reagálva mondta a német Phoenix televíziónak adott interjújában, melyek szerint Magyarország túlzottan barátságos Oroszországgal.

Hogy történelmi tapasztalat alatt mire gondolhatott, azt sajnos nem fejtette ki. Közel egyidősek vagyunk a miniszter úrral, én történelmi tanulmányaim során azt tanultam, hogy az elmúlt bő másfél évszázadban Oroszország volt az, ami kétszer is megszállta az országot, másodjára olyan hosszan, hogy még én is megtapasztalhattam, így a miniszter úr is. (Via 24.hu)