Vissza akarta vonatni áldozatai vallomásait a bicskei gyermekotthon szexuális zaklatással vádolt igazgatója

Újabb bűncselekményekkel, a szexuális zaklatáson és erőszakon kívül vesztegetéssel és kényszerítéssel is megvádolták a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját, számolt be az RTL Klub Híradója. A vád szerint helyettesével több gyermeket is arra próbáltak rávenni, hogy vonják vissza az ellene tett vallomásaikat. Volt, akit le akartak fizetni, és volt,

amikor a visszavonó nyilatkozatot előre megírták az áldozatnak, hogy azt csak alá kelljen írnia.

A bicskei gyermekotthon volt igazgatójának ügyét az RTL Klub Házon kívül című műsora robbantotta ki. Az intézmény volt vezetőjét

10 gyerek szexuális bántalmazásával vádolják.

A vádirat szerint a legfiatalabb áldozata tíz éves volt,