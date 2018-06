Óriási siker: Európában nálunk van messze a legtöbb nagy comb- és lábszáramputáció

A világ legjelentősebb érsebészeti folyóiratának (European Journal of Vascular and Endovascular Surgery) legfrissebb elemzése szerint még mindig Magyarország vezeti az európai amputációs statisztikákat – számolt be a „riasztó európai jelentésről” a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság.

A vizsgálatban résztvevő országok közül Magyarországon messze a legmagasabb a combot és a lábszárt érintő nagy amputációk száma: az európai átlag 2,5-szerese, ami Szlovákia eredményét is alulmúlja.

A társaság azt írja, egyértelmű az összefüggés a dohányzás, a várható életkor, az egészségügyre fordított összeg és a magas amputációs arány között.

A nagy amputációt követő halálozás tekintetében is listavezetők vagyunk: az ilyen beavatkozások után itthon minden 5. beteg meghal a kórházban. Ez a halálozási arány a legkedvezőbb finn adatok háromszorosa.

Egy 2015-ben megjelent, a magyar amputációs helyzetet feldolgozó hazai elemzés adataihoz képest nincs előrelépés. Dr. Szeberin Zoltán, a MAÉT elnöke a megoldást az érbetegellátás többszintű fejlesztésében látja a végtagok megmentése érdekében, aminek a lényege az érgyógyászati centrumok átalakítása és a finanszírozás javítása.