Donald Trump rendszerint apró fecnikre tépi az archiválandó feljegyzéseit

Donald Trump íróasztala az elnöki irodában. Trump, ha végzett az elé rakott iratokkal, rendszerint miszlikre tépi a dokumentumokat, amiket a törvények alapján meg kéne őrizni az utókornak. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Solomon Lartey majd harminc éven át volt a Fehér Ház irattárosa. Szép, komoly szakma ez, de nem épp a hajmeresztő izgalmakról ismert. Lartey napjait is az unalmas rutin határozta meg, egészen Donald Trump érkezéséig. Azóta, egészen közelmúltbeli kirúgásáig Lartey minden nap agyzsibbasztó rejtélyek megfejtésével kellett foglalkozzon:

celluxszal a kezében ült apróra tépett papírfecniket rendezgetve az asztalán.

A kézzel gondosan apróra tépett lapokat Donald Trump szemeteséről és szőnyegéről szedegették fel a Fehér Ház munkatársai, hogy aztán Lartey megpróbálja celluxszal összeragasztgatni a felbecsülhetetlen jelentőségű történelmi dokumentumokat. Az amerikai törvények szerint ugyanis a Fehér Háznak minden elnöki iratot irattároznia kell, hogy megőrizhessék az utókornak ezeket a történelmileg is jelentős feljegyzéseket.

A törvények betartását nagyban nehezíti, hogy az egész addigi életében csak saját vállalkozásait vezető Trump sajátos archiválási módszert fejlesztett ki: ha valamilyen irattal végzett, azt kézzel gondosan konfettivé aprítja, majd jobb esetben a szemétkosárba, de jellemzően inkább a padlóra szórja. Pedig az elnöki iratokról szóló törvény szerint mindent archiválni kéne - mármint a szó levéltári értelmében -, függetlenül azok jelentőségétől. Így például azokat a kinyomtatott újságcikkeket is, amiknek a szélére Trump felfirkálja megjegyzéseit.

Így hát Lartey és társai az elmúlt hónapokban rendszeresen asztaluk fölött görnyedve próbálták összerakosgatni a fecniket - amiket Trump fehér házi hivatalsegédei gondosan felszedegetnek a földről, nehogy az elnök megsértse a törvényt az iratok megsemmisítésével.

"Van celluxunk, az átlátszó fajtából. Aztán megkeressük és összeragasztjuk a fecniket, amiket aztán átadunk a főnökünknek" - mesélte Lartey a Politicónak. Az összecelluxozott iratokat ezután továbbküldik a Nemzeti Levéltárba, hogy aztán a jövő kutatói jót röhöghessenek rajtuk.

A széttépet fecnik között voltak a már emlegetett újságcikkek, amikre Trump ráfirkált, de voltak választóktól kapott levelek, sőt, még a szenátus kisebbségi frakcióját vezető Chuck Schumer demokrata szenátor egyik levele is. "Volt egy levél Schmumertől, azt is összetépte. Ez a legőrültebb dolog, amit valaha láttam. Apró pici fecnikre tépte a lapokat" - mesélte Lartey.

Trump fura szokása miatt Lartey teljes osztályát ráállították a miszlikre szaggatott történelmi dokumentumok összeragasztására. Ez elég egyedi kérés volt, a két évtizede az irattárban dolgozó Reginald Young szerint korábban sose kértek tőlük ilyesmit. "Ezt kellett elviselnünk Trump kormányzása alatt. Néztem is az igazgatónkat, hogy komolyan beszél-e. Évi 60 ezer dollárnál is többet keresünk [ez a közszolgáknál kifejezetten jó fizetésnek számít - akiraly], ennél sokkal fontosabb dolgunk volna. Azt hiszem, ennél aljább munkát nem is végezhetnénk anélkül, hogy kukákat kéne ürítenünk" - mondta a Politicónak.

Lartey-t és Youngot időközben indoklás nélkül kirúgták, de állításuk szerint az irattár több munkatársa jelenleg is az elnök széttépett papírjainak összeragasztgatásával van elfoglalva.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a Politico értesüléseit. (Via Politico, New York Post)