Megostorozták egy kicsit a Jobbik képviselőjét

A Siófoki Kettesfogathajtó Versenyről jelentkezett be Potocskáné Kőrösi Anita, korábbi siófoki alpolgármester, aki Janiczák Dávid helyére ült be a parlamentbe. „Ezen a versenyen is bebizonyosodott, hogy lovas nemzet a magyar. Gyakorlott hajtók, szebbnél szebb lovak küzdelme a szalagokért” - összegezte benyomásait.

Hozzátette: az akadályhajtás és vadászhajtás futamok között a magyar csikósok tartottak bemutatót, ahol személyesen is megtapasztalhattam az „asszonyverést csikós módra”.



Fotó: Facebook/Potocskáné Kőrösi Anita

Potocskáné nem az első, aki az asszonyverésnek ezt a tréfás formáját népszerűsíti. 2016-ban a köztévé riporterét „Így neveli a betyár az asszonyt!” felkiáltással csapdosták meg karikás ostorral:

De nem csak nők jeleskednek az önostoroztatásban: tavaly az utolérhetetlen Boldog István közvetítette élőben, ahogy az Alföldi Betyárétel Főző Fesztiválon „elkövetett és elgondolt bűneiért deresre húzatik és az ő segge tizenkétszer ostorral megveretik”.