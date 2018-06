Neymarral dolgozhat együtt Lőw Zsolt

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások arról, hogy Lőw Zsolt az RB Leipzig után a Paris Saint-Germainnél folytassa edzői karrierjét. A pályaedző hétfő reggel a Digi Sport reggeli műsorának elmondta, hogy bár a lipcseiek több remek ajánlatot is tettek neki, többek közt lehetett volna a RB Leipzig, a Red Bull Salzburg és a New York Red Bull vezetőedzője is, ő a párizsi ajánlat mellett döntött. Lőw kijelentette, hogy

„nem volt könnyű, de meghoztam a döntésemet. A párizsi lehetőséget tartottam a legjobbnak szakmailag és a családom szempontjából is, innentől nem az én térfelemen pattog a labda."