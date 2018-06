Forrong a gasztrovilág: valaki megette az ételt a főzőversenyen!

Vihar tört ki a serpenyőben a világ leghíresebb szakácsversenyén, a Bocuse d' Or-on. Természetesen a magyarok estek egymásnak, méghozzá igen vicces okokból és még annál is viccesebb módon.



A Bocuse d' Or idei sorozata most éppen a Torinóban rendezett európai döntőnél tart, ahol a Pohner Ádám, a balatonszemesi Kistücsök séfje vezett magyar csapat azért küzd, hogy bejusson a Lyonban rendezendő világdöntőbe.

A húszas mezőnyt két részre osztották, Pohnerék hétfőn főzték meg a vegetáriánus és húsos versenyműveiket. A sztori megértéséhez fontos tudni, hogy néz ki a Bocuse d'Or lebonyolítása.

Maga a versenypálya áll egy lelátóból - pont olyan, mint mondjuk egy kézilabdameccsen - előtte egy kábé két méter széles, a tudósítóknak kordonnal leválasztott sávból, amit egy 10-15 méter széles térség követ - itt ülnek és kóstolnak a zsűritagok - majd egy sor, egész pontosan 10 darab, a nézők felé nyitott konyhaegységből.

Miután a csapat öt és fél óra alatt megfőzte a versenyműveit, még jön egy igen fontos és könnyen elrontható etap: a versenymenüt előbb egy nagy dísztálra rendezve körehurcolják a zsűritagok és a tudósítók előtt - mindenki fotóz, mint az őrült - majd kiporciózzák 12 tányérra - így kóstolják meg az illetékesek - hogy az egyik ilyen tányért is körbehordozzák, mint az Oltáriszentséget miközben mindenki eszementül kattintgat.

Főztek, megette!

A magyarok sztorija azzal kezdődött, hogy Jókuti "Világevő" András gasztroblogger, aki olyan régen vesz részt a Bocuse d'Or-okon, hogy minden szervező ismeri - a verseny hazai válogatóján ő volt a showt élőben közvetítő egyik műsorvezető is - el tudta intézni, hogy odabentről, vagyis a konyhasor előtti sávból tudósíthasson. Ide sima újságíró, sőt általában földi halandó, beleértve a VIP-vendégeket, egyébként nem léphet be. Jókuti a 444-nek teljes nyíltsággal beszélt arról, hogy ő is csak azért juthatott be, mert ismeri a szervezőket, sokat tudósított róluk + dolgozott is nekik.

"Nem mindenki szereti, hogy bejutok oda is, ahova más nem"

- kommentálta a jelenséget.

Az irigykedők és nem irigykedők egyaránt paprikapirosra dörzsölhették a tenyerüket, amikor azt látták, hogy a csókos zónából élő közvetítést adó Jókuti megközelíti a magyar csapat egyik zöldséges tányérját, majd hirtelen odanyúl, és bekap róla egy tojást. Az esetről ráadásul lassított (!) videó is készült, amit kiposztoltak a Facebookra is:

Update: a fantasztikus videót cikkünk élesítése után sajnos leszedték, kárpótlásul itt egy kulcsfontosságú állókép belőle:

Az epizódról megkérdeztem Jókutit, aki a következőképpen idézte fel azt:



"A zöldsegtányér volt az (zsűrizés es fotózás után, azaz ment volna a szemétbe). Én meg bentről tudósítottam, Frici (Vomberg Frigyes, a magyar csapat edzője. a szerk.) meg mondta, hogy egyem meg nyugodtan, az már nem kell. Megettem nyugodtan. De amúgy is meg szoktam kóstolni a magyar versenytányért, ha van lehetőség, hiszen mégiscsak erről szól a verseny, nem a látványról. Kóstoltam az utolsó előtti edzésen is, és nagy örömömre tökéletesre sikerült a versenyen is."

Nem hiába voltak hevesek a reakciók a jelenetre: a Bocuse d'Or egy olyan esemény, amin százak-ezrek gondolnak és vágyakoznak fél napon át egy olyan ételre, amit biztosan nem kóstolhatnak meg.

A Vád

Ezek után jött a torkoskodásdráma második felvonása, a főszerepben Gianni Annoni étteremtulajdonos-tévészakáccsal. Gianni, aki a helyszínen szurkol a magyar csapatnak, az Instagramon élőzött a versenyről - a közrendű újságírókhoz és VIP-ekhez hasonlóan a lelátó és a pálya közötti sávból. A magyar húsos tál körbehordozását bemutató élő videója lezárása után újabb élő közvetítést indított, amiben arról beszélt, hogy a tál után a kiporciózott magyar tányért már nem vitték körbe, így azt nem tudta levideózni, mert:

"Eltűnt. Szerintem valaki, aki a pult mellett volt, az szépen meg is kóstolta. De mi nem láttuk. Lehet, hogy most Fricinek van egy, és akkor idehozza nekünk. De nem. (...) Szerintem András megette."



Szóval Gianni azzal vádolta meg Jókuti András, hogy megette a magyar hústányért, amit ezért nem tudtak körbevinni és nem készülhettek fotók meg videók róla. A 444 tudomása szerint a helyszínen tartózkodó magyarok egy része ekkor már azon is elkezdett aggódni, hogy nehogy pontlevonással sújtsák a magyar csapatot az eset miatt. (Jókuti ugyanakkor nem tagja a magyar küldöttségnek, magánúton utazott ki, foglalt szállást és szerzett magának bejutási lehetőséget.)

A 444-nek nem sikerült olyannal beszélnie, aki láttott volna olyant, hogy Jókuti megdézsmálta volna a húsos tányért. Maga az érintett ezt mondta nekünk erről:

"A hústányért nem kóstoltam, de azzal is elégedettek voltak a fiúk, illetve pár külföldi konyhai zsűritagot kérdeztem, nekik is nagyon ízlett! (És egyébkent ezt ők is csak torkoskodás útján deríthették ki, ugyanis a konyhai zsűri a boxban folyó munkát vizsgálja csak, nem kóstol ételt hivatalosan!”) "



Ismételt visszakérdezésemre pedig megerősítette, hogy

"Nem azt ettem meg, amit nem vittek körbe és ezért nincs róla fotó. Azt szerintem elfelejtették körbevinni simán."



Hát ez volt a vihar egy pohár alaplében.

Az európai döntő eredményhirdetése ma, vagyis kedden délután hat óra felé várható, akkor derül ki, hogy Jókuti jól érezte-e, hogy a magyar zöldséges fogás tökéletesre sikerült, vagyis hogy Pohner Ádámék bejutnak-e a világdöntőre. Oda, azol Széll Tamás legutóbb negyedik lett és mi mást nyert volna meg mellé, mint a legjobb húsos tálnak járó különdíjat.