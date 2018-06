Fernando Hierro lesz a spanyolok kapitánya a vébén

Fernano Hierrót nevezte ki a spanyol szövetség a szerdán menesztett szövetségi kapitány Julen Lopetegui helyére.



Lopeteguit azért váltották le posztjáról egy nappal a világbajnokság kezdete előtt, mert miután hosszabbított a szövetséggel 2020-ig, kedden a Real Madrid váratlanul bejelentette, hogy ősztől már az ő kispadjukon ül majd a baszk tréner.

Az eset komoly viszályt szított a válogatott keretén belül is, és a szövetség végül az edző menesztését találta egyedül lehetséges megoldásnak.

A válogatott mellett idáig sportigazatóként dolgozoó Hierro kinevezése több szempontból is érdekes. Egyrészt ő is a most zavart okozó Real egyik legendája, játékosként 14 évig játszott a madridiaknál, és 89 válogatottságig jutott.

Másrész edzői karrierje idáig gyakorlatilag nem volt: visszavonulása után több helyen sportigazgatóként működött, 2014 és 2015 között másodedző volt a Realnál Carlo Ancelotti mögött, majd a másodosztályú Oviedo edzője lett. Ez volt eddig az egyetlen felnőtt csapat, amit Hierro vezetett: 43 meccsen 17 győzelem, 10 döntetlen és 16 bukta volt a mérlege. Innen került a spanyol válogatott sportigazgatói posztjára, most pedig vészmegoldásként a kispadra. (Football Espana)