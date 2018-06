Halálba zuhant egy szelfiző pár Portugáliában

A Praia dos Pescadores népszerű turistacélpont. Egy ausztrál pár a part menti sziklákat övező falról zuhant le. Fotó: Google Street View

Szörnyethalt két ausztrál a népszerű portugál strandon, a Praia dos Pescadoresen Ericeirában. A strand fő látványossága egy negyven méter magas, csaknem függőleges sziklafal, az ausztrál pár a helyi mentőalakulatok szerint az ezt határoló kőfal tetején akart szelfit készíteni.

"Mivel a mobiltelefonjukat a falon találtuk meg, minden jel arra utal, hogy az áldozatok szelfizni akartak. A telefon kicsúszhatott a kezükből, ők meg áthajoltak, hogy elkapják" - mondta Rui Pereira da Tarra, a helyi mentőszolgálat vezetője a Lusa hírügynökségnek.

Az áldozatok nevét nem említik a portugál sajtóban, de a leírások alapján a nő harmincas, a férfi negyvenes lehetett, bár az életkoruk tekintetében a Guardian szerint kicsit zavarosak a jelentések. Abban is zavarosak, hogy ki találta meg az áldozatokat. Egyes jelentések szerint a strand gondnoka, mások szerint a helyi halászok bukkantak rá kedd reggel a holttestekre. "A halászok elsőre azt gondolták, hogy csak alszanak. De amikor közelebb mentek hozzájuk, akkor tudatosult bennük, hogy a pár halott. Ez nagyon megrázta őket" - írja a Jornal de Notícias. (Via The Guardian)