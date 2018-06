Pici dolgok nagy gázszámla ellen

Minden másodpercet, amikor megy a konvektor, lobog a láng a fazék alatt vagy zuborog a kazán, kőkeményen meg kell majd fizetni a hó végén a szolgáltatónak. Viszont ezeket a másodperceket lehet hatékonyan is használni, hogy kevesebb kelljen belőlük!

Meleg víz: villanybojlerrel vagy kombikazánnal?

Aki eleve takarékosan és rendszeresen (mármint kiszámítható ritmusban, mondjuk minden este 8-kor) zuhanyzik, kevés meleg vizet használ, annak a meleg vizet előállító rendszer ára a fontosabb egy felújításnál, fűtéskorszerűsítésnél. Tehát olcsó, de drágán működő bojlert fog venni. Aki viszont igényli, hogy bármikor bármennyi meleg vizet kiereszthessen a csapból, ha úgy tartja kedve (vagy a pancsolni vágyó gyerekei kedve), gyors megtérülést érhet el egy drágább, de hatékonyabb gázos vízmelegítő rendszerrel.

És persze ott van még az ingyen energia felhasználási lehetősége is. Ha napkollektorral segítünk rá a melegvíz-előállításra, úgyis kell egy tároló, abba pedig logikus dolog elektromos fűtőbetétet is tenni. De olyan hibrid hőközpont-rendszer is létezik (ami főleg akkor gazdaságos, ha sok-sok meleg vízre van szükség), amelyben a gáz fűtőkészülék olyan hőtárolót tölt újra szükség esetén, amely amúgy éjszakai áramról, elektromosan termeli meg a meleg vizet - és még ezt is ki lehet egészíteni kollektorral, ha van szabad és jó tájolású tetőfelület.

Az az igazi, ha ingyen van a meleg víz, de a napkollektor hozama nehezen tervezhető, általában (mindig) szükség van elektromos vagy gázos kiegészítésre Fotó: Wikipedia

A szabály tehát itt is az, hogy nincs szabály: kinek-kinek saját szokásai, saját lehetőségei alapján kell eldöntenie, lehetőleg profi külső segítség bevonásával, hogy miként teheti hatékonyabbá energia-felhasználását a háztartásban.

Válasszunk kedvezőbb gázszolgáltatást!

A földgáz nem paradicsom, hogy lehet drágább is egy kicsit, ha pirosabb, keményebb, édesebb! A csőből úgyis mindig ugyanaz a gáz jön, de nem mindegy, kitől vesszük! Érdemes felkeresni a szolgáltatók weboldalát (ez itt például az E.ON-é), és pár adat megadásával ellenőrizni, nem tudjuk-e a jelenlegi szolgáltatónál olcsóbban beszerezni az energiahordozót. A különbség éves szinten tízezres tétel is lehet: igazán könnyű pénzkereset néhány kattintással. Érdemes egy új szerződés megkötésével ezt inkább a háztartásban tartani.

Bármilyen kanyargós utat jár is be a gáz, az érte fizetett díj útja még kanyargósabb lehet! Fotó: MaxPixel's contributors

Fedő alatt jobban rotyog!

Gáztűzhelyen főzéskor, melegítéskor célszerű fedő alatt forralni a vizet, főzni a levest, melengetni a darált pulykás sajtos gulyást. A fedő alatti nyomás a forráspontot is előrébb hozza egy kicsit, de ennél fontosabb, hogy a gázzal megtermelt hő nagy része nem ömlik ki gőz formájában felül, hanem az edényben marad. Ezért nem kell folyamatosan utánpótolni az energiát, vagyis a forrásban lévő tésztafőző lé alatt le lehet tekerni - mondjuk - négyesről kettesre a szabályzót.

Nehéz megmondani, miért is olyan iszonyat hatásos ez a kép gáztakarékosság-illusztrációnak, de az, ugye? Fotó: pixabay

Használjuk azt a drága termosztátot, ha már megvettük!

Bezzeg régen, amikor a központi fűtés fali termosztátja egy sima bimetál volt, mint a vasaló tekerentyűje, mennyivel egyszerűbb volt az élet! Oda tekertük 22-re oszt' kész, le'volt a gond:

Egyszerű, de nem túl hatékony

Egy korszerű központi fűtés hipiszupi kondenzációs kazánját viszont vétek nem egy kicsit modernebb termosztáttal összekötni. Csak aztán, ha ott ékeskedik a falon valami ilyesmi:

Sokat spórolhat egy ilyen, csak foglalkozni kell vele

akkor ne lógjuk el a programozást! Igenis használjuk ki, hogy a mai elektronikus hőfokszabályzók a külső hőmérséklet változásai, az otthon és lakáson kívül töltött időnk alakulása és még számos egyéb paraméter alapján jóval hatékonyabban képes folyamatosan szabályozni a kazánban elégetett gáz mennyiségét, mint hogy KI vagy BE. Egy korszerű, drága kazán beüzemelése amúgy is bonyolult és drága dolog, nem szégyen megkérni a szakembert, hogy ne csak a kazánt, hanem a termosztátot is állítsa be, valamint tartson róla egy alapos oktatást is, hátha később belenyúlnánk mi is a rendszerbe.



Kukába a konvektorral! Vagy ne?

A konvektor a legegyszerűbb gázfűtő-készülék, ennek megfelelően működése nem hatékony, rettentő sok veszteséghő távozik a szabadba használatával. Ennek ellenére érdemes alaposan átgondolni a cseréjüket valami modernebb cuccra. Ha a lakásban, házban sok a keveset használt helyiség, amelyeket azért néha mégis be kell fűteni, lehet, hogy jobban jár a tulajdonos, ha mégis megtartja az ugyan nem hatékony, de már meglévő, beruházást nem igénylő régi technikát egy takarékosabb, hatékonyabb de drága új gázos (vagy elektromos) fűtési rendszer kiépítése helyett. Ha csak egyszobás a lakás, akkor meg pont azért lehet praktikus és talán hatékony is egy konvektor, mert nagyon gyorsan és könnyen szabályozható. Az is előnye ezeknek a fűtőtesteknek, hogy a gázon kívül nem igényelnek mást a működéshez, nem fogyasztanak áramot.

Ha már unjuk a konvektort, vagy nem szeretjük, mert ronda, ráadásul pályázat is van a cseréjükre, akkor is járjuk körbe jó alaposan, hogy pont nekünk, pont a mi lakásunkba tényleg kell-e valami bonyolultabb rendszer! Meg különben is: van ám új konvektor a piacon, ami hatékonyabb és még csak nem is ronda: