Rokker Zsolti nevet változtat

Erdei Sándor, a Rokker Zsoltiként és humoristaként ismertté vált bölcsész a nagy esélyese a július 15-re kiírt miskolci időközi önkormányzati képviselőválasztásnak. A teljes ellenzék felsorakozott mögötte, az MSZP, a DK, az LMP és a Jobbik is őt támogatja a fideszes Hubay György országgyűlési képviselővé választásával megürült önkormányzati mandátumért folyó vetélkedésben.

Mint írtuk, nem Erdei Sándor lesz az egyetlen Erdei Sándor a szavazólapon. A helyi választási bizottság ugyanis egy másik Erdei Sándor jelöltségét is elfogadta. Erdei Rokker ezért most azt tervezi, hogy hivatalosan nevet változtat. "Még ma bemegyek az okmányirodába, és kérni fogom, hogy úgy változtassák meg a nevemet, hogy az Erdei Sándor mögé jegyezzék be a Zsolt keresznevet" - nyilatkozta az Észak Hirnöknek.

Erdei Rokker szerint ha előkerül a másik Erdei Sándor, és ismerteti a programját, akkor azonnal kiderül, hogy a Fidesz próbált trollkodni. A Fidesz amúgy hivatalosan nem a másik Erdei Sándort jelölte, hanem Nagy Ákost. (Via Átlátszó)