Hé, ide befér a fejem, gondolta egy minnesotai nő, majd beszorult a kipufogóba

Senki se hibáztatná Kaitlyn Stromot, ha gyorsan megpróbálná elfelejteni a hétvégi Winstock Country Music Festivalon történteket. Erre kevés esélye van, már csak azért is mert történetét a helyi tévéadókon túl előbb az országos, majd a világsajtó is felkapta, még a legnagyobb amerikai hírügynökség, az AP is beszámolt róla.

Mondjuk nem csodálom. Strom ugyanis egy pickup kisteherautó túlméretezett kipufogójára nézve azt gondolta magában,

"hé, ebbe belefér a fejem!".

A gondolatot tett követte. Strom beletuszakolta a fejét. "Megpróbáltam. Tényleg befért. Csak aztán nem akart kijönni" - mesélte a Hutchinson Leader című helyi lapnak.

Így hát Strom fejére egy időre ráragadt egy több száz kilós kisteherautó. A nőt végül a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk, akik háromnegyed óra elteltével lefűrészelték a fejéről a kipufogót.

A kalandot ugyan sérülések nélkül megúszta, de pechjére a helyi sheriff azért megbírságolta, mert fiatalkorúként alkoholt fogyasztott. (Via Huffpo)