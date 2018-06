Kikerülhet az ír alkotmányból, hogy a nőnek a konyhában a helye

Az abortusztilalom eltörlése után rohamtempóban folytatódhat Írország archaikus alkotmányának megújítása. Októberben újabb népszavazást tarthatnak, amelyen egyrészt törölhetik az alkotmányból az istenkáromlást tiltó cikkelyt. De egy másik cikkelyt is eltörölhetnek.

Ez szintén a régi idők maradéka, arról szól, hogy a nő helye a konyhában van. "Az Állam elismeri, hogy a családi otthonban betöltött szerepével a nő olyan támogatást nyújt az Államnak, amely nélkül a közjót nem lehet elérni. Az Állam ezért törekszik annak biztosítására, hogy a nőnek ne kelljen gazdasági okból munkát vállalnia és elhanyagolnia családi kötelességeit" - áll a cikkelyben.

Az egy dolog, hogy ez mennyire ósdi és patriarchális felfogást tükröz. A cikkely eltörléséért kampányoló feministák szerint ennél is nagyobb probléma, hogy a leírt szöveg csupán szöveg volt. "Egyetlen kormány sem garantálta ez alapján, hogy az otthonmaradó nők bármilyen plusz támogatást vagy elismerést kapjanak. Idejét múlt, így ennek is a többi relikvia mellé kell kerülnie, melyektől most megszabadulunk" - mondta Ailbhe Smyth a New Xork Timesnak.

Írországban az elmúlt években valóban rohamtempóban kezdték irtani az alkotmányból a 19. századi társadalmi normákat rögzítő kitételeket. Az elmúlt években törölték a válás alkotmányos tilalmát, engedélyezték a melegházasságot és a májusi népszavazás után most az abortuszt is engedélyezni fogják. (Via The New York Times)