Ma se maradunk csapadék nélkül

Sekély ciklon uralja Magyarország időjárását, a Kárpát-medencében rekedt nedves légtömeg miatt a következő napokban is csapadékos időre számíthatunk. Az ország legnyugatibb és legkeletibb megyéiben most is esik, és itt Budapesten is elég borult az idő.

Délelőtt országszerte esőzésekre számíthatunk, a Tiszántúlon mindezt zivatarok is kísérik. A csúcshőmérséklet ekkor mindössze 17-20 fok körül alakul majd. Délután a legnyugatibb megyéinkben kisüthet a nap és megszűnhet a csapadék, ellenben felerősödik a szél. A Dunától keletre folytatódnak az esőzések, a Tiszántúlon pedig a záporok.

Az egész napos borultság miatt délutánra is csak 21-23 fokot jósol a meteorológia.