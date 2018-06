Börtönbe csukják Trump kampányfőnökét

Rács mögé kerül Paul Manafort.

Kedden mi is írtunk róla, hogy újabb bűncselekmény miatt emelt vádat Donald Trump volt kampányfőnöke ellen az Oroszország és a Trump-stáb összejátszása ügyében vizsgálódó különleges ügyész, Robert Mueller. A legfrissebb vád szerint Manafort, aki óvadék ellenében lehet csak szabadlábon, tanúk befolyásolására tett kísérletet azzal, hogy minden tilalom ellenére kapcsolatba lépett velük.

Paul Manafort az elnök-jelölttel és a lányával a republikánus nagygyűlés színpadán Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Manafort ma ártatlannak vallotta magát a bíróságon, de a vádirat szerint a telefonja hívásinformációi bizonyítják a befolyásolási kísérletet. A bíró ezek alapján úgy döntött, hogy nem védekezhet szabadlábon. „Ez nem a középiskola, nem vehetem el a telefonját” - indokolta a döntést.

Manafort ellen pénzmosás, banki csalás, adócsalás miatt is vádat emeltek, illetve amiatt is bajba kerül, hogy nem jegyeztette be magát idegen ország (az oroszbarát Ukrajna) ügynökeként, pedig erre a törvény kötelezte volna.



Trump ma azt nyilatkozta, hogy Manafortnak semmi köze nem volt a kampányához, pedig hónapokig ő vezette azt. (via Vox)