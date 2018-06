Fegyelmi vizsgálatot indítanak a szaúdi játékosok ellen a csúfos kudarc miatt

Videóban kért bocsánatot a szaúdi néptől és a koronahercegtől az oroszoktól a nyitómeccsen elszenvedett 5-0-s vereség miatt Turki Al al-Sejk, szaúdi sportminiszter. Ő volt az, aki a meccs előtti utolsó edzésen megszakította a tréninget és beszédet intézett a játékosokhoz.

Fotó: THIAGO BERNARDES/DPPI

"Magamra vállalom a teljes felelősséget a koronaherceg és a nép előtt. El kell ismernünk, hogy ez a nemzedék erre képes" - közölte Turki Al al-Sejk. Szerinte az a baj, hogy a játékosok a szaúdi ligában túl sokat keresnek, ezért nem mennek külföldre, hogy nemzetközi tapasztalatot gyűjtsenek.

"Korábban már mondtam, hogy egyetlen szaúdi futballista sem érdemel többet évi egymillió riálnál (72 millió forint). Erre sokan nekem támadtak, de ez a realitás" - tette hozzá.



A szaúdi szövetségnek volt az a kísérlete, hogy nyolc játékost befizetett a kisebb költségvetésű spanyol csapatokba, minden költségüket, a bérüket is állva, hogy ott készüljenek fel a világbajnokságra. De a játékosok többsége egyetlen percet sem játszott. Kivétel volt Al-Muvallah, aki a bajnokság végén kapott lehetőséget kapott a Levantéban. Az oroszok ellen viszont csak csere volt.

A miniszter most azt mondta, hogy új futballgenerációt akarnak kinevelni, de úgy, hogy külföldre küldik az utánpótláskorú játékosokat.

Az orosz hírügynökség, a TASSZ idézte Adel Izzatot, a Szaúdi Labdarúgó-szövetség elnökét, aki bejelentette, hogy több játékos, így a kapus al-Majuf, a csapatkapitány Oszama Havszavi és a selejtezőkön a gólokat szállító al-Szahlavi csatár ellen fegyelmi indul.

„Nagyon csalódottak vagyunk a vereség miatt. Az eredmény abszolút nem kielégítő, nem tükrözi a felkészülésünk szintjét” – nyilatkozott Izzat.

Szaúd-Arábia 2002-ben még ennél is rosszabbul rajtolt, akkor egy nyolcast kaptak a németektől, amit egy Kamerun elleni 1-0, majd egy írek elleni 3-0-s vereség követett. Rúgott gól nélkül szédültek ki. Most az oroszok ellen kaput eltaláló lövésük sem volt. A következő meccsen az oroszoknál is jóval erősebb Uruguay, majd Egyiptom ellen játszanak.

Közben a szurkolók között is arab belháború dúl. Marokkói szurkolók tegnap a szaúdiakat gyalázták, mert a 206-os világbajnoki rendezésről szóló döntésnél Szaúd-Arábia nem a marokkói, hanem a mexikói-amerikai-kanadai vébé mellett voksolt.