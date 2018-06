Messi is elkezdi a világbajnokságot, ráadásul a csodálatos Izland ellen

Csapjunk bele a nagy kérdésbe. Tényleg vébét kéne nyernie Messinek ahhoz, hogy jobb legyen, mint Maradona? Ha azt nézzük, hogy ki gazdálkodott jobban a tehetségével, akkor nemcsak Messi, de nagyon sokan, szinte mindenki veri Maradonát. Klubszinten az összehasonlítás is nevetséges, Messi annyival több minden nyert, mint Maradona, aki például a BEK-ben mindössze hat mecset játszott, és csak az Újpestnek lőtt gólt. Messi olyan tartósan játszik a legmagasabb szinten, amivel legfeljebb Cristiano Ronaldo hasonlítható össze, nem Maradona. Már eddigi karrierje során is sokkal több gólt szerzett és gólpasszt adott, mint Maradona. A válogatottban kétségtelenül Maradona alkotott emlékezetesebbet. A döntője Messinek is megvolt, de 2014-ben nem sikerült behúzni. Ha az megvan, nincs kérdés.