Meggyanúsította a rendőrség a tyukodi polgármestert, akit zaklatással vádolt a helyi anyakönyvvezető

A tyukodi önkormányzatnál dolgozó anyakönyvvezető, Németh Pálma tavaly júniusban jelentette fel főnökét zaklatás miatt. A nő az RTL Klubnak elmondta, hogy Czibere József polgármester három hónapon keresztül fenyegette és zaklatta azzal, hogy polgármesterként bármikor kirúghatja őt és az óvodában dolgozó lányát is. Tavaly májusban egy alkalommal aztán kivárta, hogy az anyakönyvvezető egyedül maradjon a szobájában és fogdosni, molesztálni kezdte, csak egy belépő kolléga miatt tudott kiszabadulni a helyzetből.

Németh Pálma szerint korábban több kolléganőjével is ezt történt, de ők inkább elhagyták a hivatalt a feljelentés helyett. Ő ezt nem tehette meg, mert 3 éves gyerekét apja halála óta óvodapedagógus kezeli, idősebb lánya pedig ott dolgozott - és egyébként sem érzi hibásnak magát a kialakult helyzet miatt.

A rendőrség februárban lezárta az ügyet, mert szerintük nem történt bűncselekmény, de Németh Kiss Pálma panaszt nyújtott be a nyomozás lezárása miatt.

Végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség helyt is adott, és elrendelte a nyomozás folytatását. Fehérgyarmati Rendőrkapitányság a nő kihallgatása után a polgármestert is beidézte, akit a Blikk szerint most rabosítottak is.