A rómaiak attól szenvedtek, hogy a napóra diktálja az életük ritmusát

És ez most nem arról jutott eszembe, hogy letelt a munkaidőm, mert letelt, hanem mert remek kérdésbe futottam bele egyik kedvenc szubomban, az r/askhistorianson. "Honnan tudták az emberek az órák előtt, hogy mennyi az idő? Az ókori görögök tán azt mondták, holnap délben megöljük a királyt, aztán több órás eltéréssel bukkantak fel? Őszintén, évek óta agyalok ezen!" - hangzott KellyKat64 kérdése, amire Vaevix bevezeti a napórák történelmébe.

"Ha tehát én gazdag görög összeesküvő volnék, vagy akár ha csak egy üzlettársammal akarnék találkozni, megnézném a magánnapórámat a kertemben, majd útközben a köznapórán is" - írta.

De nem is ez az érdekes, hanem hogy szerinte "fennmaradtak római írások is, amiben a modern, elfoglalt világ szimbólumaként panaszkodnak arra, hogy a napóra diktálja a mindennapok tempóját". Dhmontgomery felhasználó már fel is tette az adekvát kérdést, hogy hol találhatnánk ilyen idézeteket, kezemet dörzsölve várom a választ! Megyek is f5-öt nyomogatni, viszlát! (Borítókép: Paul Jansen / Flickr CC BY NC-ND 2.0)