Löw: Félszívvel mentünk előre

Gyenge játékkal, megérdemelten kapott ki a német válogatott első vébémeccsen a nagyon szívós mexikói válogatottól. A címvédő szövetségi kapitány Joachim Löw a meccs után csalódottan, kicsit semmitmondóan nyilatkozott, de nem tűnt annyira elkeseredettnek, vagy csak nem akart pánikot kelteni a csapat körül.



„Nem szoktuk meg, hogy vesztesen kezdjünk egy tornát, de a vébé még csak most kezdődött, nincs ok a pánikra, viszont jobban kell játszanunk. Nagyon sok labdát adtunk el az első félidőben, nem voltunk elég labdabiztosak, nem működtek a kombinációk, úgy ahogy szoktak. A második félidőben a mexikóiak visszahúzódtak és szupergyorsan kontráztak, mi pedig csak félszívvel mentünk előre, és továbbra is sok labdát szórtunk el. A befejezésekben is javulnunk kell, és akkor nem lesz gondunk. A hozzáállással elégedett voltam, csak egyszerűen nem tudtuk felvenni a játéktempót.”