Egy félidőnyi hülyéskedés után Belgium letarolta Panamát

június 18., 17:00 BEL 3 0 PAN Gól: Mertens (47'), Lukaku (69', 75') Sárga lap: Meunier (14'), Davis (18'), Barcenas (45+1'), Cooper (49'), Murillo (51'), Godoy (57'), Vertonghen (57'), De Bruyne (89') Piros lap:

A csoportmeccsek első fordulójában a hétfői Belgium-Panama volt az, ahol a legnagyobb a különbség a csapatok között, Belgium jelenleg a FIFA-ranglista 3. helyén áll olyan sztárokkal, mint Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois, Dries Mertens vagy Marouane Fellaini, Panama pedig az 55., olyan nemzetek mögött, mint például Magyarország. A panamai csapatot magyar drukkerek leginkább onnan ismerhetik, hogy az egyik hátvédjük a Dunaszerdahely csapatában játszik, és van a csapatban olyan játékos is, aki megfordult már a magyar nb1-ben.

Éppen ezért, a fogadóirodáknál alig lehetett pénzt nyerni a belga győzelemmel, viszont a panamai sikerre, de még a döntetlenre is hatalmas oddsokat kínáltak.

Fotó: BRUNO FAHY/BELGA/AFP

A panamaiak azzal próbálták a maguk javára billenteni az erőviszonyokat: hogy ahol csak tudták, lassítani igyekeztek a játékot. Az első félidőben ez be is jött, a belgák, akik látszólag nem is élték meg életük nagy kihívásaként a meccset, nem tudtak gólt rúgni, még ha voltak is komoly helyzeteik.

A második félidőben aztán felpörögtek az események, és jobban kijött a két csapat közti különbség, a belgák épp egy egyéni villanással, Mertens 47. percben született góljával tértek magukhoz, majd Lukaku két góljával beállították a végeredményt. Belgium 3 góljából 2 kifejezetten szép volt, épp azt mutatták meg, hogy

tényleg a belga az egyik legerősebb játékoskeret az egész világbajnokságon.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A meccset természetesen a belgák uralták, az első gólhelyzetre a hatodik percig kellett várni, akkor egy nagy támadásban a belgák egymás után kétszer is kapura lőttek, a Bukarestben játszó Penedo kapusnak védenie kellett. Aztán Mertens a földre is került a panamai 16-ösön belül, de büntető nem lett belőle.

Az már az első negyedórában látszott, hogy a panamaiak nem igazán fogják tudni feltörni a belga védelmet, a belgák viszont már a középpályán is annyira hanyagul játszottak, mintha biztosra vennék, hogy őket itt nem szorongathatják meg. Ettől még persze voltak szép megmozdulásaik.

A 12. percben a panamai védelem hibája után Hazard lőtt kapura éles szögből, de a közép-amerikaiak szerencséjére ez a szög annyira éles volt, hogy a labda csak az oldalhálót érte el.

A 20. perc környékén a belgák két szögletet is lőttek, az egyiknél a panamai Torres mentett hatalmasat, a másodikat De Bruyne lőtte fölé.

A panamaiak csak kontrából tudtak néha-néha megiramodni, de különösebb veszélyt nem jelentettek. A labdaszerzéssel - részben a belgák pontatlansága miatt - nem volt náluk gond, de a támadásokat nem tudták elég gyorsan végigvinni.

A második félidő viszont rögtön a vb eddigi egyik legpazarabb góljával kezdődött, a 47. percben Mertens küldte kapásból kapura a labdát.

A gól után a panamaiak próbáltak megindulni, volt ugyan komoly helyzetük, de aztán a hajtás inkább abban merült ki, hogy egyre több játékosuk kapott sárga lapot. Ezzel már a második félidő elejére ez lett

a vb eddigi legsárgább meccse.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A gól határozottan felpezsdítette a meccset, a belgák is vehemensebben támadtak, a panamaiak pedig még vehemensebben tömörültek a kapujuk elé.

A 69. percben aztán Lukaku fejelt egy gólt egy gyönyörű belga támadás után.

A 75. percben szintén Lukaku lőtte be a harmadik belga gólt egy gyors kontra után.

Mint minden belga gól után, ekkor is rákapcsoltak a panamaiak, igazából a meccsen ők leginkább azt bizonyították, hogy bírják az iramot, de hogy ez elég lesz-e bármire Tunézia vagy Anglia ellen a következő két csoportmeccsen, még nem látszik.