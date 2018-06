Minden nagyon szép, rendezett és tiszta a szovjet fővárosban

Az MTI különtudósítót küldött ki Moszkvába a focivébére, aki közelebb hozza hozzánk ennek az erős kézzel vezetett, nagy baráti népnek a fővárosát.

„Ahhoz, hogy a turisták elégedetten térjenek haza, hozzátartozik az is, hogy a futballélmények mellett pozitív tapasztalatokat szerezzenek az utcákat járván. A fővárosban e tekintetben nagyon jó a helyzet, az elmúlt évek felújításainak köszönhetően új közösségi terek nyíltak, és a korábbiak is rendezettek, bőven van látnivaló. A moszkvai belváros szép és tiszta. Itt élők - újságíró, taxis - azt mondják, egyébként is tiszta, nem csak a világbajnokságra rendeltek el »nagytakarítást«. Persze nyilván arra is, a stadionok mellett például reggelente mossák az aszfaltot, az arénákban a mérkőzések után azonnal tisztogatnak, de volt olyan, hogy már közben is”

- jelenti Róbert, Moszkvából.

Lenne itt még valami. Az állatvédők aggódtak amiatt, hogy begyűjtik és elaltatják a kóborkutyákat.

„Hozzátartozik az utcaképhez, hogy kóbor kutyát, macskát sehol nem látni. A The Moscow Times cikke szerint az állatvédők ugyan nem örültek az összes rendező városra kiterjedő begyűjtésnek, ugyanakkor - amint az Moszkvában tapasztalható - az akció eredményes volt.

Ami biztos, emberi erőforrásban nincs hiány, rendfenntartó, önkéntes, egyéb közreműködő akad bőven, az előírt feladatokat van, aki elvégezze.”

Köszönjük, Róbert!