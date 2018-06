Akár havi 5 milliót is kereshet egy miniszter

Azt írja az Index, hogy a 2019-es költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslat alapján többszörösére emelkedhet a miniszterek fizetése.

Az eddigi gyakorlat a köztisztviselők illetményéhez kötötte a miniszteri javadalmazást: egy miniszter alapbérként a mindenkori köztisztviselői illetmény 15,6-szorosát kapta, ami 2018-ban 602 940 forint volt, ehhez járt még 50 százaléknyi kiegészítés és 65 százaléknyi pótlék. Így 1 296 321 forint jön ki, ezt csökkentheti jog szerint a miniszterelnök az alapilletmény 20 százalékával.

De most új szabály alapján állapíthatják majd meg a kormánytagok bérét, így a miniszter legfeljebb annyit kereshet, amennyit a minisztériuma alá tartozó állami cég vezetője, márpedig több állami vezérigazgató fizetését is feltornázták az elmúlt években. A Varga Mihály pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat felülírná a miniszteri fizetések meghatározásáról szóló szabályt, így: „a személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szerv, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülő, legnagyobb éves jövedelem egytizenkettedét”.

Vagyis a miniszter akár akkora fizetést is kaphat, mint az alá tartozó legnagyobb állami vállalat vagy költségvetési szerv legjobban fizetett dolgozója, amivel több miniszter is nagyon jól járna, hiszen a Magyar Posta, a MÁV, az MVM és a Magyar Fejlesztési Bank vezetője is 5 millió forintos fizetést kap. A törvényjavaslat kiköti azt is, hogy ha így állapítják meg a kormánytag fizetését, akkor pótlékot, kiegészítést ezen felül már nem kaphat. (Index)