Jó reggelt kívánok, máris meleg van

Szikrázó napsütésre ébredhettünk az ország javában, van, ahol már fél hatkor 22 fokot rögzítettek az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőállomásai.

Magyarország időjárását most egy magasnyomású légköri képződmény határozza meg, melynek hatására messze északra elkerülik az országot a frontok. Az ország déli részén így is lehet némi felhőképződés, ott néhol záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat.

Már délelőtt nagyon meleg lesz, az ország északi határvidékén 24, másutt jellemzően 26-28 fok várható. Délután már mindenhol legalább 30 fokos időt jósol a meteorológia. Késő estére még csak 23-25 fokig, hajnalra 15-20 fokig hűlhet a levegő, hogy aztán csütörtökön folytatódjon a kánikula.

Az időjárás nyári szeszélyei folytán aztán hétvégére komoly lehűlés jöhet, pénteken záporok jönnek, szombaton és vasárnap már csak 18-23 fokos csúcshőmérséklet várható. (Via OMSZ)