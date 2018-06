Többé nem készülhetnek hangfelvételek a kormányüléseken elhangzottakról

Az Index vette észre, hogy a 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatba elrejtették, hogy változik a kormány üléseinek dokumentálása, többé nem rögzíthetők hangfelvételen a kabinet üléseit. A kormány üléseinek rögzítéséről a 2010 évi XLIII. törvény rendelkezik, ennek a 17. §-a rendelkezik arról, hogy az ülésekről hangfelvétel készül, de Semjén Zsolt kedd este beterjesztett törvényjavaslatának 41 §-a szerint ez a rendelkezés hatályát veszítené.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A kormányülésekről így is készülne összefoglaló, ezek nyilvánosságra hozatalát eddig is a kormányfő belátására bízták, de innentől az üléseken elhangzottak szó szerint már nem lesznek megismerhetők. A lap emlékeztet, hogy eddig is ez volt a gyakorlat, hiszen egy 2010-es kormányrendelet szerint hangfelvétel csak a kormányülések végén, összefoglaló készítésének céljából készülhetett, előtte felvételt csak a miniszterelnök engedélyével készíthettek.

A rendelet miatt Jóri András akkori adatvédelmi biztos 2011-ben az Alkotmánybírósághoz fordult, de mivel az AB-re vonatkozó törvény megváltozott, már nem bírálhatták el az ombudsman indítványát. (Index)