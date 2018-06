Hiába játszotta a legőszintébb focit a vébén, kiesett Peru

június 21., 17:00 FRA 1 0 PER Gól: Mbappé (34') Sárga lap: Matuidi (14'), Guerrero (22'), Aquino (82'), Pogba (86') Piros lap:

Úgy indultak neki a C csoportban a Franciaország-Peru meccsnek, hogy ha Franciaország nyer, már tovább is jut, az utolsó fordulótól függetlenül. A Dánia ellen nagyon aktív, de gólt szerezni képtelen Perunak azért kellett volna győznie, hogy két meccs után elkerülje a gyors kiesést.



Ennek megfelelően sokkal harcosabban kezdte Peru a meccset, robbantak minden labdára, Yotun még a kezdőkörből is megpróbálta átemelni a kicsit kint álló Llorist, de fölé ment.



A franciák a 11. percben jutottak el először a perui kapuig, Griezmann kicsit kisodródva, nagyon rosszul lőtte el. Mégis, mintha ez kellett volna ahhoz, hogy a franciák rájöjjenek, nekik támadniuk is illene, pláne ilyen erős támadósorral (Griezmann, Giroud, Mbappé), és ha Perué volt az első tíz perc, a következőben 6-7 percben úgy játszottak a franciák, mint akik valóban esélyesek akár a végső győzelemre is. Előbb Pogba forgolódott, majd tette rá a középpálya közepéről, meglepően veszélyesen, majd egy szögletet fejelt alig mellé Varane, aztán Griezmann laposan lőtte el Giroud visszafejelt labdáját, térddel védte a füvön csúszó lövést Gallese.

Aztán váratlanul megint leálltak a franciák, Peru pedig szívósan ment előre. A legnagyobb helyzet az ezúttal kezdő (a vébéről kokainügye miatt majdnem lemaradó) Paulo Gurrero előtt adott, szép csellel fordult le, de belelőtte Llorisba.

A franciák a harmincadik perc körül rázták meg magukat újra, egy beívelést Mbappé a leshatáron, de a kapunak háttal állva próbált kapura sarkazni. Nem jött össze, de egy perccel később gólt szerzett. Nem volt nehéz dolga, Giroud lövése megpattant egy védőn, Mbappé csak beljebb tessékelte a labdát, ami talán amúgy is bement volna. A 19 éves 183 napos Mbappé lett ezzel a franciák legfiatalabb világbajnoki gólszerzője.



És a franciák részéről ezzel ennyi is volt. A második félidőben felborult a pálya, Peru letáborozott a franciák térfelén. Ezúttal is nagyon aktív volt a dánok ellen villogó Carrillo-Advincula perui jobbszél, de mintha el lenne átkozva a csapat, gólt nem sikerült szerezniük. A legközelebb ehhez Aquinó járt, az 50. percben egy csel után lekészített labdát óriási erővel lőtt a kapufára.

A világbajnokság egyik legerősebb keretével rendelkező, a második félidőt végig védekező franciákkal az a szégyen is megesett, hogy amikor Deschamps lehozta Mbappét (!), a gólszerző lassan csoszogott le, hogy azzal is húzza az időt a 75. percben. Aztán lekapta a semmit sem mutató Griezmannt is, a végén pedig a klasszikus, a szögletzászlóhoz levitt labdával pergették le az időt.

A franciák a második félidőben egyszer lőtte a kapu felé, de akkor sem találták el azt.



A világbajnokságra 1982 után kijutó Peru harcossággal, fegyelmezettséggel és lelkesedéssel igyekezett pótolni a játékosok kvalitásaiban meglévő különbséget, egy döntetetlen megérdemeltek volna, egy gólt mindenképpen az első két meccsük alatt. Kiestek, a dánokkal döntetlen játszó, egypontos Ausztráliával játszanak az utolsó fordulóban.



A franciák már továbbjutóként lelazsálhatják a dánok elleni meccset is (a négypontos dánoknak lesz tét, legalább egy pont kellene a biztos továbbjutásukhoz). Egészen hihetetlen, hogy ilyen erős kerettel ilyen keveset mutasson egy csapat, persze majd kiderül, hogy ha tényleg oda kell tenniük magukat, akkor fel tudnak-e pörögni. A Peru elleni második félidejük értékelhetetlen volt.

Franciaország-Peru 1-0

Gólszerző: Mbappé (34.)

Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernández – Pogba (Nzonzi, 89.), Kanté, Matuidi – Griezmann (Fekír, 80.), Giroud, Mbappé (Dembélé, 76.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.



Peru: Gallese – Advíncula, A. Rodríguez (Santamaria, 46.), C. Ramos, Trauco – Aquino, Yotún (Farfan, 46.) – A. Carrillo, Cueva (Ruidiaz, 82.), E. Flores – Guerrero. Szövetségi kapitány: Ricardo Gareca