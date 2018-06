Horvátország kiütötte Argentínát

június 21., 20:00 ARG 0 3 HRV Gól: Rebić (53') Modrić (81') Rakitić (92') Sárga lap: Rebić (39') Mercado (51') Mandžukić (59') Vrsaljko (67') Otamendi (85') Acuna (87') Piros lap:

Az argentinok első meccsén kiderült, hogy Messi egyedül kevés a győzelemhez. A horvátok elleni meccsen már ő se volt tényező. A középpálya közepére rakott argentin zseni mozdulni se tudott az őt körbevevő horvát középpályások gyűrűjében.

Nemhogy fazont szabni nem volt lehetősége, de még egyéni megmozdulásokra se tellett. Jellemző adat, hogy még az argentinok kapusának, Willy Caballerónak is több passza vol nála a meccs 75. percében. Messinek ekkor még csak 29 átadása volt, kétlem, hogy valaha passzolt ennél kevesebbet bármilyen meccsen.

Az első félidőben keményen ropogtak a csontok, de akadtak nagy helyzetek is, mindkét kapu előtt a horvátok jóvoltából.

Messi teljes eltűnésével az argentinokon az se segített, hogy a maga részéről a horvát védelem, azon belül is minden idők leggyengébb horvát válogatott játékosa, Domagoj Vida mindent megtett, hogy összehozzon nekik egy gólt. De Perez, Meza és Messi a legordítóbb helyzeteket is kihagyták.

Volt abban valami lírai, hogy annyi védelmi bénázás után a horvátok egy gigantikus argentin védelmi hibából szereztek vezetést. Caballero ártatlan helyzetben próbált átpörgetni a nem túl nagy meggyőződéssel felé tartó Rebićen. Nem sikerült, Rebić bravúrosan, kapásból, félfordulatból védhetetlenül bombázta a labdát a hosszú felső sarokba.

A bekapott gól után az argentinok nagyon, de elképzelés nélkül nyomtak. Támadásaik elkerülték Messit, a széleken futottak, kevésbé kreatív játékosaik vezették. A 64. percben így is hatalmas helyzetet sikerült kialakítaniuk, másodperceken belül Meza és Messi is az ötösön belülről lőhetett volna kapura. Meza inkább letette Messinek a labdát, a lövésre odaért Rakitić.

A horvátok lassan kijöttek a szorításból, újra veszélyes kontrákat vezettek. Második góljukat viszont egy komótosabb akció végén szerezték.

Egy középre passzolt labdával Modrić megtáncoltatta Otamendit, kétszer meghúzta, harmadszorra pedig jobbal a bal kapufa mellé csavarta a labdát. Nagy gól volt, meg is törte az argentinokat.

A horvátok nem álltak le. Rakitić a 86. percben 23 méterről lőtt nagy kapufát szabadrúgásból, majd a 92. percben három az egyben indulhatott Kovačićcsal és Kramarićcsal a két oldalán. Kocogósra vette, de az argentinok nem rohantak vissza vele. Leadhatta volna, de inkább rálőtte. Caballeróról Kovačić elé pattant a labda, ő önzetlenül visszapasszolta Rakitićnak a kifutó kapus mellett, így Rakitić már az üres kapuba passzolhatott.

Egy perccel előtte még Vida cáfolt rá minden ellenérzésemre, és mentett nagyot Meza életerős lövésénél.

Argentina borzasztóan nehéz helyzetbe került, továbbjutása most már azon is múlik, hogy Izland mit játszik pénteken a harmatgyenge Nigériával, majd a jövő kedden a horvátokkal. És még Nigériát is le kéne győzniük, ami nem lesz egyszerű, ha a nigériaiak is le tudják szűkíteni a játékteret Messi környékén.

Argentína-Horvátország 0:3

Argentína: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio (Pavón 56'), Mascherano, Perez (Dybala 68'), Acuna - Messi, Kun Aguero (Higuaín 54'), Meza

Horvátország: Šubašić - Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić - Rebić (Kramarić 57'), Rakitić, Modrić, Brozović, Perišić (Kovačić 82') - Mandžukić (Ćorluka 93')